Ajaccio lanza una playera de edición limitada en homenaje a Guillermo Ochoa

El AC Ajaccio lanzó una playera de edición limitada para homenajear al portero mexicano Guillermo Ochoa, quien defendió los colores del club francés durante tres temporadas. La prenda tendrá 116 unidades disponibles.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la institución, que puso a la venta el artículo tanto en su tienda física como en su sitio web. Además, el club adelantó que algunas prendas se ofrecerán mediante subastas como ediciones especiales.

La iniciativa reconoce la etapa del arquero mexicano con el conjunto de Córcega, donde comenzó su trayectoria en el futbol europeo después de salir del balompié mexicano.

El Ajaccio lanzó 116 playeras en homenaje a Ochoa. Instagram: @acajaccio

Así es la playera que utilizó Guillermo Ochoa

La prenda conmemorativa es de manga larga, con el cuerpo en color amarillo y las mangas azules. De acuerdo con la información compartida por el Ajaccio, el diseño corresponde a una camiseta que Ochoa utilizó durante dos encuentros de su etapa con el equipo.

El primero fue el AS Saint-Étienne contra el AC Ajaccio, disputado el 26 de noviembre de 2011. El segundo correspondió al enfrentamiento entre el Ajaccio y el Stade Brestois, celebrado el 18 de febrero de 2012.

La edición estará limitada a 116 ejemplares, en referencia al número de partidos que el guardameta mexicano disputó con el club durante las tres temporadas que permaneció en la institución. El precio establecido es de 135 euros por unidad, mientras que las versiones especiales tendrán una distribución mediante subastas.

Los números de Guillermo Ochoa con el Ajaccio

La etapa del mexicano con el conjunto francés representó su primera experiencia en el futbol europeo. Durante sus 116 partidos con el equipo, recibió 185 goles y consiguió mantener su portería sin anotaciones en contra en 22 encuentros.

Ochoa también contribuyó a que el Ajaccio conservara su lugar en la máxima categoría del futbol francés durante parte de su estancia. Sin embargo, después de tres temporadas, el equipo descendió a la Ligue 2, situación que marcó el final de ese periodo para el portero.

Tras su paso por el club corso, el mexicano continuó su carrera en España con el Málaga, con lo que dejó atrás su primera experiencia en el futbol europeo.

La situación actual del Ajaccio contrasta con la etapa en la que contó con el guardameta mexicano. Debido a problemas económicos, la institución cayó hasta la R1 Corse, categoría del futbol regional francés que corresponde a la sexta división del sistema futbolístico del país.