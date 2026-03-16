ARGUMENTO O PELEA

¿Es un argumento siempre una pelea?

R. No, un argumento no siempre es una pelea. Mientras que un argumento presenta razones o puntos de vista para persuadir o resolver un desacuerdo de manera constructiva —como en un debate o discusión racional—, una pelea escala rápidamente a hostilidad emocional, ataques personales o intentos de “ganar” a costa del otro, sin buscar verdadera comprensión mutua.

Por ejemplo, imagina una diferencia sobre la temperatura del termostato: un argumento civil podría ser: “Discutamos por qué 74 °F ahorra más energía y resulta más cómodo que 76 °F, basándonos en datos y preferencias compartidas”. En cambio, una pelea destructiva involucraría gritar, culpar al otro o imponer el silencio por el mismo tema, dejando heridas emocionales en lugar de soluciones.

En esencia, los argumentos saludables fomentan el compromiso y el entendimiento mutuo, mientras que las peleas priorizan la dominación y el conflicto.

RELOJ OFICIAL

¿Por qué es Omega el reloj oficial de la NASA que usan los astronautas y no el Rolex, por ejemplo?

R. Omega se convirtió en el reloj oficial de la NASA para misiones espaciales gracias al rendimiento superior del Speedmaster en pruebas rigurosas.

En 1964-1965, el ingeniero de la NASA James Ragan probó cronógrafos de unas 10 marcas —incluidas Omega, Rolex y Longines— en condiciones extremas como alto vacío, cambios de temperatura (-18°C a +93°C), choques, vibraciones y aceleración. Sólo el Omega Speedmaster ref. 105.003 (Cal. 321) pasó todas las pruebas sin daños, obteniendo la calificación el 1 de marzo de 1965 como el único reloj “calificado para vuelo” en misiones tripuladas.

Wally Schirra usó un Speedmaster personal en Mercury-Atlas 8 (1962), el primer Omega en el espacio; Ed White lo empleó en la primera caminata espacial de EU (Gemini 4, 1965). Buzz Aldrin lo llevó a la Luna (Apolo 11, 1969), y cronometró las quemas críticas de Apolo 13 para un regreso seguro. Su fiabilidad de carga manual, bisel taquimétrico y durabilidad sobre automáticos lo consolidaron.

La NASA eligió el Omega Speedmaster porque es “mejor” en términos generales, fue el único reloj que sobrevivió a las pruebas extremas que la NASA realizó en los años 60 para misiones tripuladas. Rolex participó en las mismas pruebas, pero su modelo de entonces falló varios ensayos, mientras que el Speedmaster los superó todos. La decisión se basó en desempeño bajo condiciones extremas, no en prestigio de marca.

La NASA sometió los relojes a calor y frío extremos, vacío, humedad, choques, vibración, aceleración y presión. El Speedmaster fue el único que siguió funcionando en todos los escenarios. Factores clave:

• Resistencia térmica en rangos extremos.

• Tolerancia a choques y vibración durante el lanzamiento.

• Funcionamiento en vacío.

• Legibilidad y fiabilidad, con movimiento de cuerda manual (importante en gravedad cero).

¿Es Omega más preciso que Rolex? Ambas marcas producen relojes mecánicos muy precisos. Omega ofrece certificación Master Chronometer, con alta resistencia magnética y tolerancias estrictas. Pero la elección de la NASA no se basó en precisión, sino en supervivencia: el Speedmaster no fue elegido por marketing, sino porque funcionó cuando todos los demás fallaron.