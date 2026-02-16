Aficionados de Santos explotan contra su equipo y señalan al 'máximo culpable'

Santos perdió de nueva cuenta en el Clausura 2026 de la Liga MX y, luego de su partido ante Mazatlán, aficionados de los Guerreros muestran el repudio a la actual gestión del equipo seis veces campeón de la Liga MX.

En los últimos torneos, Santos ha presentado la peor cara en su paso por el futbol mexicano, con Fases Regulares en donde sumaron 15 (Clausura 2024), 10 (Apertura 2024) y 7 puntos respectivamente (Clausura 2025).

Ahora, relegado al penúltimo lugar de la tabla de cocientes y con una multa que deberían pagar a final de este Clausura 2026, la afición explotó contra Santos luego de que Mazatlán –equipo que desaparecerá de la Liga MX en los próximos meses- remontara en el TSM y dejara a los Guerreros en el fondo de la tabla general con solamente 1 punto luego de 6 partidos jugados.

En los últimos años, Santos ha firmado los peores torneos de Fase Regular en la Liga MX. Mexsport

Entre las múltiples críticas generadas, el nombre del presidente de Santos Laguna es el que se menciona en mayor medida luego de decisiones extracancha que desde el punto de vista de los aficionados simplemente desestabilizan y afectan al plantel verdiblanco, tal y como es la nueva línea de ropa o la remodelación de la botarga.

Con un punto luego de la Jornada 6 del Clausura 2026 de Liga MX, Santos enfrentará a León (16°) y Querétaro (14°), oportunidades que lucen vitales para los Guerreros en busca de no terminar entre los últimos sitios de la tabla general.

Estos son algunos de los comentarios por parte de los aficionados en redes sociales:

Santos es último de la tabla de posiciones en la Liga MX. Captura de pantalla

Santos es vipenúltimo en la tabla de cocientes de la Liga MX. Captura de pantalla

Mazatlán vive su último torneo de Liga MX. Captura de pantalla

BFG