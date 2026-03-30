Aficionados mexicanos se suman a Irak en busca del último boleto al Mundial 2026

A horas de buscar su boleto al Mundial 2026, aficionados de Irak se dieron cita en la Macroplaza de Monterrey para darle color a la que podría ser su última noche sin el boleto asegurado para la justa del siguiente verano; Bolivia intentará derrotarlos y hacerse del último cupo.

Será este martes 31 de marzo cuando Irak y Bolivia choquen en busca del último boleto disponible a la Copa Mundial de la FIFA, día que tendrá intensa actividad con Repechajes UEFA en donde Italia intentará poner fin a 2 ediciones sin asistir y México conocerá al rival del Viejo Continente contra el que cerrará la Fase de Grupos.

Con tambores y entre saltos y aliento, los aficionados de Irak mostraron su ilusión por llegar al Mundial 2026, sin embargo, todo podría quedar en un buen recuerdo en la Macroplaza de Monterrey en caso de caer frente a Bolivia.

Así fue como los aficionados de Irak, mismos que podrían hacer una invasión en el Gigante de Acero, mostraron su ilusión:

¿Cuándo y dónde ver el Irak Vs Bolivia?

Tras imponerse 2-1 a Surinam, Bolivia clasificó a la Final Intercontinental en busca del último boleto para el Mundial 2026, partido en el que se enfrentará a Irak en un duelo de 90 minutos… o Tiempos Extra y penales en caso de ser necesarios.

Quien resulte ganador, se unirá al Grupo I para conformar el sector junto con Francia, Noruega y Senegal; quien caiga, regresará a casa con las manos completamente vacías.

Estos son todos los detalles que debes conocer para seguir el compromiso EN VIVO:

Día: martes 31 de marzo, 2026.

Horario: 21:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canales de TV: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva a través de Vix Premium.

* Además, podrás seguir todos los detalles del partido EN VIVO a través de Imagen Deportes.

BFG