Juegos Centroamericanos 2026: Jorge Orozco Díaz gana el oro en tiro deportivo y clasifica Lima 2027

La delegación mexicana continúa incrementando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En esta ocasión, el protagonista fue Jorge Orozco Díaz, quien conquistó la medalla de oro en la prueba de fosa olímpica dentro del tiro deportivo y, además, aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos que se celebrarán el próximo año en Lima, Perú.

El tirador mexicano se quedó con el primer lugar de la competencia después de sumar 25 puntos en la final, resultado que le permitió imponerse al resto de los participantes y darle una nueva presea dorada a México en la justa centrocaribeña.

Jorge Orozco fue el tirador mexicano más destacado en Tokio 2020. Reuters

Jorge Orozco Díaz conquista el oro en la prueba de fosa olímpica

Jorge Orozco Díaz completó la final con una puntuación total de 25 unidades, construida a partir de una actuación consistente a lo largo de las seis series de la competencia.

El mexicano registró tres puntos en la primera serie, cinco en la segunda, cuatro en la tercera, cuatro en la cuarta, cuatro en la quinta y cerró con cinco puntos en la sexta para asegurar la medalla de oro.

Con ese resultado terminó un punto por encima del guatemalteco Jean Brol Cárdenas, quien obtuvo la medalla de plata, mientras que el cubano Eduardo Lorenzo Cassanovas finalizó en la tercera posición para quedarse con el bronce, a seis unidades del representante mexicano.

Además del título centroamericano, la victoria le otorgó a Jorge Orozco Díaz el boleto para competir en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Jorge Orozco Díaz logró el boleto a Lima 2027. Cristian de Marchena/Mexsport

El antecedente olímpico de Jorge Orozco Díaz

La medalla conseguida en Santo Domingo se suma a uno de los resultados más importantes de la trayectoria del tirador mexicano.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Jorge Orozco Díaz se convirtió en el primer representante de México en disputar una final de fosa olímpica dentro del tiro deportivo.

En aquella ocasión terminó en la cuarta posición después de registrar 28 aciertos de 35 posibles.

El británico Matthew John Coward obtuvo la medalla de bronce con 33 aciertos, mientras que la plata y el oro fueron para los representantes de República Checa, David Kostelecky y Jiri Liptak, respectivamente.

Ahora, con la conquista del oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Jorge Orozco Díaz vuelve a colocar su nombre entre los protagonistas del tiro deportivo de la región y aporta una nueva medalla para la delegación mexicana, además de asegurar su presencia en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La actividad de Santo Domingo 2026 se puede seguir a través de Imagen TV.