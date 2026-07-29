F1 2026: Temporada cerraría en Europa por conflicto en Medio Oriente, advierte Domenicali

La Fórmula 1 tendrá al menos 22 carreras y ya existe una fecha límite para poder definir el futuro de la actual temporada buscando darle tiempo a los equipos el tiempo necesario para realizar la planeación adecuada para el cierre del calendario.

El presidente y director ejecutivo de la categoría, Stefano Domenicali, confirmó que, de no garantizarse las condiciones idóneas para competir en Qatar y Abu Dabi en las fechas programadas, el campeonato concluirá en trazados del continente europeo para poder evitar las complicaciones del Medio Oriente.

Tras las modificaciones forzadas al inicio del calendario —que derivaron en la cancelación de los compromisos en Baréin y Arabia Saudita, así como la incorporación de Malasia para octubre—, la cúpula de la F1 ha establecido a mediados de septiembre como el plazo límite definitivo para determinar la viabilidad de las últimas carreras en territorio árabe.

El dirigente italiano explicó que los trámites administrativos derivados del Brexit limitan la capacidad operativa para trasladar la infraestructura logística hacia otros continentes con poco tiempo de margen, convirtiendo a Europa en la única opción real para albergar los eventos de respaldo.

"Quiero confirmarles que si las carreras en Medio Oriente no son posibles, el final de la temporada será en Europa, porque no podemos ir a otros lugares. Hay posibilidades sobre la mesa, pero no creo que sea correcto hacer promesas o anticipar cosas. Si la situación no nos permite estar allá, terminaremos el campeonato en Europa", puntualizó el directivo.

Opciones de circuitos y las complicaciones climáticas

Aunque el trazado italiano de Imola figura entre los candidatos para ingresar como sede emergente, Domenicali aclaró que la pista es una opción sobre la mesa pero no una decisión definida. La organización busca mantener un calendario lo más cercano posible a las 24 fechas proyectadas originalmente.

F1 tiene un acuerdo con las televisoras de al menos 22 carreras para, de esta forma, realizar el cobro total por los derechos.

Respecto a las bajas temperaturas de competir en suelo europeo a finales de noviembre o principios de diciembre, el ejecutivo desestimó los riesgos al señalar que las proyecciones climáticas en ese periodo suelen ser incluso menos frías que las registradas durante el Gran Premio de Las Vegas.

Por último, el responsable de la categoría descartó realizar una doble cita en Las Vegas para no saturar el interés del público estadounidense ni competir directamente contra las transmisiones de la NFL en ese mercado.