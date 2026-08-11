¿Qué es la ATP de tenis?

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) es el organismo rector del circuito de tenis masculino profesional a nivel mundial. Fundada en 1972 con el objetivo de proteger los intereses de los jugadores, la ATP se ha convertido en la entidad encargada de estructurar, regular y promocionar los torneos de mayor relevancia en el planeta, agrupados bajo el nombre global de ATP Tour.

A través de su calendario anual, la ATP coordina una amplia oferta de competencias repartidas en distintos continentes, otorgando puntos y premios económicos de acuerdo con la categoría de cada certamen. Su labor garantiza un estándar de competencia uniforme donde las grandes estrellas del deporte y las promesas emergentes miden fuerzas semana a semana para alcanzar la gloria internacional.

Entender el funcionamiento de la ATP es fundamental para cualquier aficionado al tenis, ya que su sistema determina la jerarquía de las raquetas del planeta y la clasificación a los eventos más prestigiosos del año.

Roland Garros es uno de los 4 Grand Slams de la temporada, tercero en el orden. Reuters

¿Qué torneos organiza la ATP?

El ATP Tour cuenta con diversas categorías, mismas que rigen cada uno de los torneos celebrados a lo largo de la temporada 2026; únicamente dos torneos se llevan a cabo en México:

Grand Slam: Los "4 grandes" están compuestos por el Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

ATP World Tour Finals: 1 evento al año, donde participan los 8 mejores tenistas del mundo al cierre de la temporada.

ATP Masters 1000: 9 torneos disputados durante 2026.

ATP 500: 13 torneos alrededor del mundo en 2026, incluyendo uno en Acapulco, México.

ATP 250: 37 torneos durante la temporada 2026, siendo uno de ellos celebrado en Los Cabos, México.

ATP Challenger Series: 178 torneos a lo largo de la temporada, destinados a impulsar a las promesas y jugadores en ascenso.

* Pese a que los Grand Slams son organizados por la Federación Internacional de Tenis [ITF], suman puntos para el ranking oficial de la ATP.

¿Qué es el ranking ATP?

El ranking ATP ordena a cada uno de los tenistas en una clasificación mundial, misma que es la oficial de la Asociación de Tenistas Profesionales. Los puntos sumados a lo largo de la temporada se obtienen de acuerdo con los méritos deportivos a lo largo de las 52 semanas del año, mismas en las que se disputan los torneos ATP.

Dentro del ranking ATP únicamente se consideran los últimos 19 mejores resultados de cada uno de los tenistas. La suma de estas unidades determina su posición global y sirve para definir quiénes entran de manera directa a los cuadros principales de los torneos, qué jugadores deberán disputar las rondas previas de clasificación y quiénes serán asignados como cabezas de serie.

El ranking ATP es actualizado cada semana, considerando los resultados obtenidos. Redes sociales

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