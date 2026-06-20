¿Adiós Europa? Equipo de la MLS aprieta por Santiago Gimenez 

El AC Milan ha oficializado la llegada de Rúben Amorim como su nuevo entrenador, marcando el inicio de un proceso de reconstrucción en el club rossonero tras una temporada complicada en la que no clasificaron a la próxima Champions League.

El técnico portugués, conocido por su estilo intenso y su capacidad para revitalizar plantillas, llega con el mandato de devolver al gigante italiano a la élite europea.

Santiago Gimenez durante sus primeros minutos con México durante una Copa del Mundo. Mexsport

Dentro de este nuevo proyecto, la situación de Santiago Gimenez podría ser clave. El delantero mexicano, quien arribó al Milan en 2025 procedente del Feyenoord, no ha cumplido las expectativas y su continuidad está en duda ante la renovación del plantel que planea Amorim.

Orlando City está muy interesado en Santiago Gimenez

Según el periodista Daniele Longo, el Orlando City de la MLS muestra un fuerte interés en fichar a Santiago Gimenez.

El club estadounidense ve en el mexicano un refuerzo de alto nivel para potenciar su ataque y competir por títulos en la liga norteamericana.

El interés del Orlando City se enmarca en un posible traspaso del delantero desde el AC Milan, donde Gimenez no ha logrado consolidarse. Fuentes cercanas al mercado indican que el equipo de Florida estaría dispuesto a negociar por el jugador, aprovechando la disposición del Milan a escuchar ofertas por él en este verano.

Este rumor cobra fuerza ante la necesidad de los Rossoneri de generar ingresos y reestructurar su delantera bajo las órdenes de Amorim.

Santiago Gimenez y Milan no jugaron competencias europeas esta temporada: 2025-26. Reuters

Santi Gimenez, ¿Se queda o se va del Milan?

Tras una primera temporada decepcionante en el AC Milan, donde no brilló como se esperaba y acumuló minutos limitados con bajo rendimiento, el futuro de Santiago Gimenez permanece envuelto en incertidumbre.

El mexicano buscará reencontrarse con su mejor versión, pero la llegada de Amorim podría acelerar una decisión sobre su permanencia o salida.

Además de la opción en la MLS, diversos rumores lo vinculan con clubes de la Premier League, donde equipos como Sunderland, Leeds United y otros han mostrado interés en su perfil como delantero joven y con proyección.

La combinación de una temporada floja, la reestructuración milanista y el interés de varios clubes hace que los próximos meses sean decisivos para definir el destino de Santi Gimenez, quien sigue representando una gran apuesta en el futbol europeo.