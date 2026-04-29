¿Quién es el más grande de todos los tiempos? LeBron James da su punto de vista sobre Michael Jordan

LeBron James habló por primera vez con amplitud sobre el debate más recurrente del mundo del baloncesto y dejó una postura clara: no hay ganador, porque no hay competencia. En una entrevista extensa concedida a Dave McMenamin de ESPN a lo largo de ocho ciudades y una temporada completa, el alero de los Los Angeles Lakers rechazó el marco del enfrentamiento con Michael Jordan y eligió el reconocimiento mutuo sobre la rivalidad construida por los medios en busca de decidir quién ha sido el Jugador más importante en la historia de la NBA (GOAT).

Nunca me he comparado con MJ (Michael Jordan), porque nuestros juegos son totalmente distintos”, afirmó James. “Yo siempre busqué el pase. MJ buscó el tiro. Hay muchas cosas en las que yo diría que mi juego es diferente y un poco mejor que el suyo, pero fue él fue increíblemente grande. Los dos somos grandes. Los dos somos grandes jugadores de baloncesto.”

Las palabras provienen de una serie de conversaciones realizadas a lo largo de la temporada, la primera en la que James aborda en detalle la comparación con Jordan, mientras los Lakers están en la postemporada.

James describió la discusión sobre el mejor de todos los tiempos (GOAT) como agotadora y la redujo a charla de barbería. “Puedes ver a los dos y decir que los amas a ambos sin intentar hablar mal del otro. Y generalmente, el que sale mal soy yo. Pero sé con certeza que he cumplido mi parte en este recorrido”, señaló el veterano delantero de 41 años.

LeBron James se mantiene como ino de los mejores delanteros de la liga a sus 41 años. Reuters

La frustración de James no es nueva. En enero, al enfrentarse a los Chicago Bulls, expresó su hartazgo con un debate que describió como una discusión que lo perjudica sistemáticamente sin importar los argumentos que ponga sobre la mesa.

Jordan acumula seis anillos, cinco MVP, diez títulos de anotación y nueve selecciones al mejor equipo defensivo del año, además de una influencia cultural difícil de cuantificar. James, por su parte, tiene longevidad que ningún otro puede igualar: 21 selecciones All-NBA, el récord histórico de anotación con 43,440 puntos en temporada regular y cuatro campeonatos en cuatro MVP.

El récord en Finales de James -cuatro victorias y seis derrotas- ha sido objeto de críticas permanentes. El propio James reconoció que le molestó en su etapa más joven, pero que ha aprendido a verlo desde otro ángulo: “La gente preferiría que no llegaras a los playoffs o que perdieras en la primera ronda antes que perder en las Finales, lo cual es una locura para mí”.

Añadió que fue el más rápido en llegar a 1,000, 2,000, 5,000 y 10,000 puntos en la historia de la liga, y que cuando entendió que las críticas eran estructurales y no basadas en méritos, empezó a apreciarlas.

LeBron James admira a Michael Jordan

Detrás del debate estadístico existe, para James, una historia de admiración genuina. El alero creció en Akron estudiando a Jordan con obsesión. “Nunca pensé que podría ser él, pero soñé con la oportunidad de vivir en los zapatos en los que él vivió”, confesó el jugador que eligió el número 23 en homenaje a su ídolo.

“Espero haberle dado orgullo al menos, usando ese número 23”, agregó James, en la frase más personal de toda la entrevista.A los 41 años, James promedia 21.5 puntos, 8.8 asistencias y 8.3 rebotes en la primera ronda de playoffs contra Houston, con Luka Doncic y Austin Reaves fuera por lesión. La conversación sobre el GOAT puede ser en una barbería. Lo que hace LeBron James en la duela en este momento no lo es.