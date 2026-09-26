Además del jersey arcoíris, ¿qué ganaría Isaac del Toro en el Mundial de ciclismo?

Un ciclista mexicano podría ser campeón del mundo este domingo, cuando Isaac del Toro participe en el Mundial de la Especialidad que se llevará a cabo en Montreal, Canadá, por primera vez desde 2003.

De cumplirse las expectativas para el originario de Ensenada, Baja California, Isaac obtendría el maillot arcoíris que utilizaría durante todo el año, distinguiéndolo como el mejor del mundo, sin embargo, también se llevaría una bolsa económica que asciende a los 124 mil euros (2 millones y medio de pesos aproximadamente).

La bolsa y premios que publica la UCI y su reglamento de Obligaciones Financieras, publica que el premio para el primer lugar sería únicamente de 7 mil 600 euros. El resto se acumularía en bonos y primas de su equipo, el EAU Team Emirates.

¿Cuáles son las principales ausencias que hacen favorito a Del Toro?

El bicampeón defensor del jersey arcoiris es el esloveno Tadej Pogača, quien debido a una grave caída en la etapa 8 de La Vuelta a España, no participará en esta edición 2026 del mundial 2026, lo que incrementa la posibilidad de que su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, pueda ganar el Mundial.

La otra importante ausencia es la del danés Jonas Vingegaard, quien también sufrió un accidente en la etapa 15 del pasado Tour de Francia. Vingegaard sufrió una fractura en la clavícula derecha. Aunque pasó por quirófano y comenzó terapia, los plazos de consolidación ósea le impidieron retomar los entrenamientos a alta intensidad a tiempo para llegar al mundial de Montreal.