Aparatosa caída en el Mundial de Ciclismo de Ruta Élite Femenil

Una masiva caída -casi al inicio de la Ruta Élite Femenil- en el Mundial de ciclismo de Montreal, involucró a la actual campeona del mundo, la canadiense Magdeleine Vallieres Mill.

Pese al incidente, la canadiense se puso de pie y se volvió a subir a su bicicleta para continuar la ruta, pero lo hizo visiblemente golpeado y con raspaduras en el muslo derecho y cadera. La oportunidad de defender su título mundial se volvió prácticamente imposible porque la brecha con el pelotón puntero fue de casi 6 minutos.

Lo anterior ocurrió en la primera de las ocho vueltas al Mont Royal, para completar los 180.4 kilómetros que corresponden a la competencia.

Además de Magdeleine Vallieres Mill, dentro de las ciclistas que debieron dejar la carrera por el incidente estuvo la española Paula Blasi.

¿Siguen las mexicanas en carrera?

Las ciclistas mexicanas Romina Hinojosa y Andrea Ramírez no se vieron perjudicadas por la caída aparatosa en la primera parte de la carrera.

“Buscaremos entrar bien colocadas a la hora de entrar al circuito. Dar lo mejor de nosotras y apoyarnos en lo que podamos mutuamente lo más posible”, comentó Andrea en entrevista previa a la competencia con ESPN.

“Este es mi sexto mundial. Hace 10 años tuve mi primera participación, así que significa mucho para mí y pues quiero hacerlo muy bien”, concluyó Andrea Ramírez.