Isaac del Toro tendrá equipo completo en el Mundial de Ciclismo; Edgar Cadena ya está listo

Isaac del Toro contará con el equipo mexicano completo para competir este domingo en la prueba de ruta élite varonil del Mundial de Ciclismo en Montreal, Canadá, que tendrá un recorrido de 273.4 kilómetros.

La incorporación de Edgar “Chucky” Cadena quedó confirmada después de que el ciclista resolviera los problemas relacionados con sus documentos migratorios y recibiera la autorización necesaria para viajar a la competencia.

Edgar Cadena supera problema migratorio y viajará al Mundial

Cadena había estado en duda para participar debido a que su visa no había llegado a tiempo. Finalmente, el ciclista informó que ya tenía la visa estampada en su pasaporte y la autorización electrónica de viaje, por lo que únicamente esperaba la confirmación de sus vuelos para trasladarse a la sede de la competencia.

El mexicano agradeció el apoyo recibido por parte de la Conade y la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el proceso que le permitió resolver su situación y mantener sus opciones de participar en el Mundial.

¿Quiénes integran el equipo mexicano?

Con la llegada de Cadena, la Selección Mexicana estará integrada por siete corredores para la prueba de ruta:

Isaac del Toro

Edgar “Chucky” Cadena

Éder Frayre

Ulises Castillo

Antonio Escárcega

Carlos García

Tomás Aguirre

Cadena tendrá una función importante dentro de la estrategia mexicana, ya que acompañará y respaldará a Del Toro durante la exigente prueba de 273.4 kilómetros.

Isaac del Toro, el hombre a seguir

Del Toro llega al Mundial después de una temporada destacada. El ciclista de Ensenada terminó tercero en el Tour de Francia de este año y actualmente ocupa también el tercer lugar del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), solamente por detrás de Tadej Pogačar y Remco Evenepoel.

Estos resultados colocan al mexicano entre los corredores a seguir durante la competencia mundial, donde buscará cerrar su temporada con otra actuación destacada.

La participación mexicana concluirá este domingo, cuando Del Toro y sus compañeros enfrenten los 273.4 kilómetros de recorrido.

Para Cadena, además, será una oportunidad de acompañar al principal representante mexicano en una competencia internacional después de superar los problemas de documentación que estuvieron a punto de dejarlo fuera del Mundial.