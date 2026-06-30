¿Acevedo ante Ecuador? El fuerte clamor de la afición a Javier Aguirre

La Selección Mexicana se prepara para un duelo de alta intensidad ante Ecuador, uno de los rivales más complicados de esta competencia.

En la antesala de los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre prepara una alineación fuerte, que busque ser protagonista ante una selección fuerte de Conmebol.

Álvaro Fidalgo anota al 90+4' y cierra el triunfo de 3-0 ante Chequia en el Mundial 2026. AFP

Con el once titular ya definido, la afición mexicana ha hecho un llamado importante, pide que Carlos Acevedo tenga minutos ante Ecuador por este gran motivo.

Si hay penales en el México vs Ecuador, Acevedo debe jugar: el reclamo de la afición

La posibilidad de que el partido se defina desde los once pasos ha encendido el debate entre los seguidores mexicanos.

Una parte importante de la afición ha expresado en redes sociales su deseo de que Carlos Acevedo sea el portero elegido para la tanda de penales en caso de empate en los 180 minutos.

Consideran que el guardameta de Santos Laguna es el especialista del plantel en esta faceta del juego.

“Es mucho mejor Acevedo si llegamos ahí, espero que Aguirre lo meta”, “Es mejor Acevedo en penales”, “Ni Ochoa ni el Tala. si llega a penales es mejor tener a Acevedo”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales de parte de la afición mexicana.

Acevedo ha demostrado en múltiples ocasiones su habilidad para detener penales. Su tranquilidad bajo los tres palos y su capacidad para anticipar los disparos lo convierten, para muchos, en la mejor opción entre los tres arqueros convocados.

Aunque la decisión final recae en el cuerpo técnico, el clamor de la hinchada refleja la confianza depositada en Acevedo.

Para un sector del público, dejarlo en la banca durante posibles penales sería desaprovechar al portero con mayor porcentaje de efectividad desde los once pasos en el equipo. La presión sobre el entrenador crece conforme se acerca el partido.

¿Tendrá minutos Acevedo en el Mundial 2026?

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, ha rotado su plantel de manera amplia en los partidos previos, buscando dar ritmo y minutos a prácticamente todo el grupo.

Los tres porteros de México para la Copa del Mundo 2026 REUTERS

La mayoría de los convocados han tenido acción en cancha, ya sea como titulares o como relevos, Carlos Acevedo es la excepción notable.

Hasta el momento, el guardameta no ha sumado ni un solo minuto oficial con el Tri en esta competencia. Sin embargo, introducir a Acevedo de manera sorpresiva en un posible escenario de penales ante Ecuador representaría una decisión compleja.