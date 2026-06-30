Un día como hoy, México le propinó a Ecuador la derrota más triste de toda su historia

Hay fechas que parecen elegidas por el calendario para volver a poner a prueba la memoria.

Este 30 de junio de 2026, México y Ecuador disputarán en el Estadio Ciudad de México uno de los partidos más importantes de su Mundial. El ganador avanzará a los octavos de final y el perdedor verá terminar su aventura. Sin embargo, el encuentro llega acompañado de una coincidencia imposible de ignorar. Exactamente hace 33 años, también un 30 de junio, el seleccionado del país sudamericano escribió una de las páginas más dolorosas en la historia del futbol ecuatoriano.

En vísperas del encuentro mundialista de esta noche, la temperatura del partido ha aumentado con el correr de las horas. Desde la acusación de periodistas ecuatorianos hacia directivos mexicanos por negar boletos para el partido, hasta la que que presentó la Federación Ecuatoriana de Futbol por la serenata que aficionados mexicanos realizaron frente al hotel de concentración de su escuadro durante la madrugada, un episodio que añadió tensión a una eliminatoria que ya prometía emociones por sí sola.

Pero la verdadera historia comenzó mucho antes.

¿Qué pasó el 30 de junio de 1993?

El 30 de junio de 1993, el estadio Olímpico Atahualpa vivió una de las noches más esperadas por Ecuador. La selección anfitriona estaba a un paso de disputar la primera final de Copa América de su historia. Más de 47 mil aficionados llenaron el inmueble desde cinco horas antes del inicio del encuentro y permanecieron en sus lugares pese al aguacero que cayó sobre Quito. La ilusión era enorme.

México fue el encargado de apagarla.

Con goles de Hugo Sánchez y Ramón Ramírez, el equipo dirigido por Miguel Mejía Barón venció 2-0 a Ecuador en las semifinales del torneo continental y silenció un estadio que soñaba con celebrar una clasificación histórica.

Aquella selección ecuatoriana reunía a varias de las grandes figuras de su época como Álex Aguinaga, Luis Capurro, Eduardo Hurtado, Raúl Noriega, Raúl Avilés, Ángel Fernández, Carlos Muñoz y el arquero Jacinto Espinoza. Su recorrido había alimentado el optimismo de toda una nación. En la fase de grupos goleó 6-1 a Venezuela, derrotó 2-0 a Estados Unidos y superó 2-1 a Uruguay. Después eliminó 3-0 a Paraguay en cuartos de final.

Todo parecía encaminado hacia la final. Entonces apareció México para romper el sueño.

La derrota dejó una cicatriz profunda. Ecuador terminó perdiendo también el partido por el tercer lugar frente a Colombia y tuvo que conformarse con el cuarto puesto, cuando la expectativa era disputar el título en casa. Exactamente 33 años después, el destino vuelve a reunir a ambos equipos exactamente el mismo día.

Ahora no hay un boleto a la final en juego, sino el pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para México representa la oportunidad de seguir construyendo su camino frente a su afición. Para Ecuador, la posibilidad de escribir un desenlace distinto a una historia que comenzó con una de sus noches más amargas.

Las generaciones cambiaron, los protagonistas son otros y el escenario también. Lo único que permanece intacto es la carga simbólica de un 30 de junio que une para siempre a México y Ecuador.

En el futbol existen coincidencias. Otras veces, el calendario parece tener memoria.