¿Qué partidos se han retrasado en el Mundial 2026? La lista de encuentros afectados por el clima

La Copa del Mundo 2026 ya registró partidos afectados por las condiciones climáticas, una situación que también marcó al Mundial de Clubes 2025 disputado en Estados Unidos.

Hasta el final de los dieciseisavos de final, dos encuentros han modificado su horario debido a tormentas eléctricas y lluvia, mientras que otro estuvo cerca de hacerlo antes del arranque de los octavos de final.

Conforme avance el torneo, la lista podría seguir creciendo, ya que el protocolo de FIFA contempla la suspensión o el retraso de los partidos cuando las condiciones meteorológicas representan un riesgo para los jugadores, árbitros, personal de trabajo y aficionados.

Partidos retrasados en el Mundial 2026 por tormenta eléctrica

Francia vs. Irak

El primer encuentro afectado por el clima se presentó el 22 de junio, durante la segunda jornada del Grupo I. El partido entre Francia e Irak fue suspendido debido a una tormenta eléctrica registrada en las inmediaciones del Estadio Filadelfia.

El encuentro permaneció detenido durante más de dos horas mientras las autoridades esperaban que mejoraran las condiciones. Una vez que el partido pudo reanudarse, Francia terminó imponiéndose por marcador de 3-0.

México vs. Ecuador

El segundo caso ocurrió en los dieciseisavos de final con el duelo entre México y Ecuador, disputado en el Estadio Ciudad de México. En esta ocasión el balón ni siquiera había comenzado a rodar cuando las fuertes lluvias y la actividad eléctrica obligaron a retrasar el silbatazo inicial durante una hora.

Después de la espera, el encuentro pudo disputarse con normalidad y la Selección Mexicana consiguió el triunfo por 2-0 para avanzar a los octavos de final.

Hasta el momento, esos son los únicos partidos que han sufrido modificaciones en su horario como consecuencia del clima durante la Copa del Mundo 2026.

La afición de México se trata de cubrir de la lluvia en el Estadio Ciudad de México Eduardo Jiménez

México vs Inglaterra estuvo bajo amenaza de cambiar de horario

Antes del inicio de los octavos de final, el partido entre México e Inglaterra también estuvo rodeado por la incertidumbre.

Diversos reportes periodísticos señalaban la posibilidad de que el encuentro, programado en el Estadio Ciudad de México, cambiara su horario de las 6:00 p.m. a las 12:00 p.m. debido al pronóstico de tormentas eléctricas para la tarde.

Sin embargo, el partido mantuvo el horario establecido desde un principio y no fue necesario modificar el calendario. Aun así, el protocolo vigente contempla la posibilidad de retrasar el inicio o suspender temporalmente el encuentro si se presenta actividad eléctrica en los alrededores del estadio.

La tormenta retrasó el partido en el Estadio Ciudad de México. Reuters

¿Por qué se retrasan los partidos del Mundial 2026?

El protocolo aplicado durante la Copa del Mundo establece que un partido debe suspenderse o retrasarse cuando se detecta actividad eléctrica dentro de un radio de 13 kilómetros alrededor del estadio.

Una vez activado el procedimiento, todos los presentes deben resguardarse en espacios cerrados y el encuentro únicamente puede reanudarse cuando transcurren 30 minutos completos sin que se registre un solo rayo dentro de ese perímetro. Si durante ese tiempo vuelve a detectarse actividad eléctrica, el conteo comienza nuevamente desde cero.

Además, el árbitro mantiene la facultad de detener temporalmente el juego o incluso suspenderlo si la intensidad de la lluvia impide el desarrollo normal del partido o considera que no existen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de todos los involucrados.

Con la temporada de lluvias coincidiendo con el desarrollo del Mundial 2026, las condiciones meteorológicas podrían volver a modificar el calendario de la competencia. Hasta ahora, Francia vs Irak y México vs Ecuador son los únicos partidos que han sufrido retrasos por el clima, aunque esa lista podría aumentar conforme avance la fase de eliminación directa.