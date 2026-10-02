Lewandowski hace historia con Polonia: llega a 93 goles tras marcar hat-trick ante Rumania

Robert Lewandowski volvió a demostrar su capacidad goleadora con la Selección de Polonia. El delantero marcó un hat-trick en la goleada 6-0 sobre Rumania, en la UEFA Nations League, y alcanzó los 93 goles con el combinado nacional.

A sus 38 años, el atacante continúa siendo una de las principales figuras de Polonia y sigue ampliando su récord como máximo goleador histórico de la selección.

Con sus tres anotaciones ante Rumanía, Lewandowski quedó a siete goles de alcanzar los 100 tantos con Polonia, una cifra que lo colocaría en un grupo reducido de futbolistas que han conseguido llegar al centenar de goles con una selección nacional.

Lewandowski se acerca a los 100 goles con Polonia

El delantero polaco continúa incrementando su registro internacional y se mantiene entre los máximos goleadores activos con selecciones nacionales, junto a figuras como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi (pronto a retirarse).

El hat-trick frente a Rumania volvió a poner de manifiesto la vigencia goleadora de Lewandowski, quien pese a encontrarse en una etapa avanzada de su carrera continúa siendo determinante para su selección.

Así fue el hat-trick de Lewandowski

Las tres anotaciones del delantero llegaron en diferentes momentos del encuentro. Su último gol se produjo durante los minutos finales y le permitió completar el triplete y quedarse con el balón del partido como recuerdo de una actuación histórica.

Además de las tres anotaciones de Lewandowski, Piotr Zielinski y Jan Bednarek también marcaron para Polonia, mientras que Virgil Ghita convirtió un autogol.

Con el 6-0 sobre Rumanía, Polonia celebró una contundente victoria y Lewandowski dio otro paso hacia una marca histórica: los 100 goles con la Selección de Polonia.