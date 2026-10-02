Mbappé y el PSG 'firman la paz' judicial: archivan la causa por acoso moral contra el club

Con el cierre de la última vía judicial pendiente, la convulsa relación entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain ha llegado oficialmente a su fin. Las autoridades judiciales francesas procedieron al archivo definitivo de la investigación abierta tras la denuncia por acoso moral que el actual delantero del Real Madrid interpuso contra su exequipo.

El procedimiento quedó sin efecto desde mayo, fundamentado en la falta de pruebas concluyentes y en la previa decisión del propio internacional francés de retirar la querella impulsada por su equipo legal, según confirmaron fuentes de la prensa local.

Las raíces del conflicto laboral

El expediente judicial hunde sus raíces en el turbulento mercado de traspasos de mediados de 2023. En aquel periodo, Mbappé notificó formalmente a la directiva parisina su intención de culminar el contrato vigente sin ejecutar la cláusula de ampliación. La respuesta institucional del PSG fue contundente: exigió la renovación inmediata o un traspaso millonario inmediato para evitar la salida del jugador con la carta de libertad bajo el brazo.

Ante la negativa del futbolista a acceder a cualquiera de las dos vías, el club tomó la determinación de apartarlo de la dinámica diaria de la primera plantilla. Durante varias semanas, el delantero entrenó al margen de sus compañeros hasta que las partes alcanzaron una tregua que permitió su reincorporación bajo el mando del técnico asturiano Luis Enrique.

Gol Mbappé Psg

Batalla económica tras la marcha al Madrid

A pesar de la aparente normalización en el plano deportivo, la tensión se trasladó a los despachos en el verano de 2024, coincidiendo con el desembarco de la estrella gala en la capital española. La entidad parisina ejecutó una retención sobre los salarios y primas del jugador, respaldando su actuación en un supuesto compromiso verbal pactado entre Mbappé y el presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi.

El entorno del futbolista desmintió la validez jurídica de dicho acuerdo verbal e inició una ofensiva legal múltiple en mayo de 2025. Una de las carpetas presentadas correspondió a la demanda penal por acoso moral derivada de las semanas en que fue marginado del grupo. Aunque Mbappé desistió posteriormente de esta acción, la magistratura continuó las pesquisas de oficio de forma temporal hasta certificar que la ausencia de material probatorio y la retirada del denunciante impedían sostener el caso.

Resolución laboral firme

El desenlace económico de la disputa resultó favorable para el atacante francés. Un Tribunal de lo Laboral falló a su favor, dictaminando que el Paris Saint-Germain debía abonar un importe de 61 millones de euros correspondiente a los emolumentos retenidos.

Al renunciar la directiva del PSG a interponer recursos de apelación contra el fallo, la condena adquirió la condición de firmeza. Con el carpetazo al procedimiento de acoso moral, la disputa legal entre la entidad del Parque de los Príncipes y su histórico goleador queda completamente clausurada.