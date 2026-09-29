¡La NBA va por Las Vegas! Ofertas por equipo y arena alcanzan hasta 13 mil millones de dólares

La NBA se acerca a elegir al grupo que encabezaría la llegada de un equipo a Las Vegas, con propuestas de entre 12 mil y 13 mil millones de dólares por la franquicia y la construcción de una nueva arena.

Tres grupos finalistas disputan el proyecto: el matrimonio integrado por Nancy Walton Laurie y Bill Laurie; la sociedad de Steve Apostolopoulos y Marc Lasry; y la alianza entre Bill Foley y Jerry Colangelo, dos empresarios con experiencia al frente de organizaciones deportivas.

La liga prevé llevar a cabo a finales de diciembre el proceso formal de aprobación de dos equipos de expansión, con Las Vegas y Seattle como las ciudades contempladas. Por ahora, la elección del grupo propietario y la incorporación de las franquicias siguen pendientes.

Las Vegas tomó prioridad dentro del proceso por el dinamismo de sus ofertas y los montos que están dispuestos a invertir los interesados. La ciudad también requiere resolver la construcción de un inmueble, mientras que Seattle ya cuenta con el Climate Pledge Arena, listo para recibir a un equipo.

Los grupos que no consigan la franquicia de Las Vegas podrían incorporarse posteriormente a la competencia por el proyecto de Seattle, lo que mantendría abiertas sus posibilidades de entrar a la NBA.

Tres grupos pelean por llevar la NBA a Las Vegas

Nancy Walton Laurie, hija de James “Bud” Walton, cofundador de Walmart, participa junto con su esposo, Bill Laurie, quien fue propietario de los Blues de San Luis, de la NHL. El matrimonio posee una residencia en Henderson, cerca de Las Vegas, y cuenta con un patrimonio estimado en 17 mil millones de dólares, según Forbes.

Steve Apostolopoulos encabeza otra propuesta junto con sus hermanos Jim y Peter, además de Marc Lasry, antiguo copropietario de los Bucks de Milwaukee. El empresario canadiense exploró previamente la compra de los Hornets de Charlotte y de los Commanders de Washington, aunque ninguna de esas operaciones se concretó a su favor.

Lasry vendió su participación en los Bucks en 2023, en una operación basada en una valoración de tres mil 500 millones de dólares para la organización.

Bill Foley y Jerry Colangelo reúnen otra combinación de experiencia y vínculos con la ciudad. Foley es propietario mayoritario de los Golden Knights de Vegas, de la NHL, mientras que Colangelo fue dueño de los Suns de Phoenix y encabezó el programa de USA Basketball durante cuatro conquistas olímpicas.

La alianza Foley-Colangelo contempla aprovechar la presencia del primero en Las Vegas y los planes del grupo Las Vegas Jacks para construir una arena. Aunque Foley había planteado utilizar el T-Mobile Arena, el reporte señala que si su propuesta ganadora daría paso a un nuevo estadio.

El grupo Jacks también cuenta con David Levy, expresidente de Turner Sports; Scott Colangelo, socio director de Prime Capital Financial; el exjugador y entrenador Vinny Del Negro, y el analista Jay Williams. La NBA deberá definir cuál de las tres propuestas avanza hacia el siguiente paso de su expansión.