¿2 millones por un asiento? La reventa del Super Bowl 2026 rompe todos los récords

La confirmación del duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks para el Super Bowl LX será una revancha después de casi una década reviviendo una vieja rivalidad deportiva en el partido más importante de la temporada, lo cual ha detonado los costos en el mercado de los boletos.

Apenas horas después de que ambos equipos levantaran sus trofeos de conferencia, los precios para asistir al Levi's Stadium el próximo 8 de febrero de 2026 se han disparado, perfilando este evento como uno de los más costosos en la historia de la NFL.

Según datos recopilados tras las finales de conferencia, el costo de entrada puede ser prohibitivo para el aficionado promedio. Plataformas de reventa como Vivid Seats y SeatGeek reportan que el boleto más económico para ingresar al estadio oscila entre los $5,921 y $6,354 dólares (aproximadamente 120 mil pesos mexicanos), y esto es solo por un asiento en las secciones más altas del recinto.

"Efecto Nostalgia" y locura VIP por el Super Bowl LX

El valor de las entradas no solo responde a la inflación, sino a la narrativa del partido. Este encuentro es una reedición del dramático Super Bowl XLIX de 2015, recordado por la intercepción de Malcolm Butler. Ahora, con Drake Maye y una nueva generación de estrellas, la expectativa ha llevado a que los paquetes más exclusivos rompan récords.

Reportes de SeatGeek indican que los boletos en zonas VIP, que incluyen acceso a clubes exclusivos y hospitalidad de lujo, se cotizan hasta en $110,300 dólares (más de 2 millones de pesos) en las ubicaciones más privilegiadas del campo. Incluso los asientos de nivel de campo ("Field Club") están listados por encima de los $64,000 dólares en StubHub.

La sede, ubicada en el corazón de Silicon Valley, ya de por sí implica costos elevados, pero el factor deportivo ha sido el catalizador final. "Es la tormenta perfecta: una base de aficionados de Seattle que viaja bien y el renacimiento de la dinastía de Nueva Inglaterra", señalan analistas del mercado secundario.

Para quienes buscan una experiencia intermedia, los asientos en la parte baja (zona "Lower Level") cerca de la yarda 50 no bajan de los $26,000 dólares. Mientras tanto, el show de medio tiempo a cargo de Bad Bunny añade un atractivo extra que mantiene la demanda al límite.