La 16 tendrá que esperar: Luis Díaz y Olise dinamitan el sueño del Real Madrid en la Champions League

El futbol muchas veces no es de quien lo merece, sino de quien sobrevive a sus propios errores. En una noche que comenzó con el Real Madrid profanando el Allianz Arena y terminó con el Bayern reclamando su sitio europeo, el equipo de Vincent Kompany desactivó la mística madrileña con un 4-3 (6-4 global) que envía a los bávaros directo a semifinales contra el PSG.

Durante 86 minutos, el guion fue otro. El Madrid había encontrado una versión más agresiva y precisa que hacía soñar a los aficionados blancos hasta que un zapatazo de Luis Díaz le devolvió la ventaja al cuadro bávaro. Después en tiempo agregado, el ucraniano Michael Olise definió todo con el cuarto gol del encuentro para los alemanes.

Partido trepidante

El Bayern nunca dejó de insistir. El empate parcial llegó pronto con un remate en área chica tras tiro de esquina, síntoma de que el partido no iba a quedarse quieto. El equipo de Vincent Kompany sostuvo la presión en la segunda mitad, aunque sin claridad sostenida ante un bloque que resistía con intervenciones puntuales de Andriy Lunin y cierres como el de Antonio Rüdiger

La trama se escribió con la caligrafía del caos. Apenas sonaba el silbato inicial cuando Manuel Neuer, habitualmente un cerrojo de confianza, entregó un balón que Arda Güler no desperdició. El "madruguete" silenció a Baviera y puso el global en tablas. Sin embargo, la ventaja fue un espejismo breve; Aleksandar Pavlović devolvió el golpe al minuto 6, aprovechando una concesión de Lunin en un tiro de esquina.

El Madrid, lejos de amedrentarse, desplegó un futbol de seda y contragolpe. Güler firmó su doblete con un tiro libre de antología al 29’, y Kylian Mbappé , quien ya suma 15 goles en este torneo, estiró la cuenta antes del descanso. El Allianz Arena parecía el escenario de otra gesta blanca, recordando la histórica goleada de 2014.

Tarjeta roja determinante

Tras el descanso, el Bayern mutó de gigante herido a asediador incansable. Mientras el Madrid se encomendaba a la solidez de Rüdiger y los reflejos de Lunin, el desgaste físico empezó a pasar factura. La entrada de Eduardo Camavinga al 62’ buscaba equilibrio, pero terminó siendo el detonante del desastre.

El francés, que ya cargaba con una amarilla por frenar a Musiala, cometió una imprudencia al 86’ que le valió la segunda tarjeta. Con diez hombres y el tanque de reserva vacío, el Madrid se desmoronó.La sentencia colombiana y el sello de Olise.

El Bayern Munich arriba al Allianz Arena con ventaja en el global de 2-1 REUTERS

Dos minutos después de la expulsión, Luis Díaz reclamó el protagonismo. El colombiano, con la voracidad de quien sabe que el tiempo se agota, sacó un derechazo desde fuera del área que se coló en las redes madrileñas, devolviendo la ventaja global al lado alemán.

Con un Madrid volcado al ataque en un intento desesperado por forzar la prórroga, Michael Olise puso el clavo final en el ataúd blanco al 90+4’.

La derrota deja al equipo de Álvaro Arbeloa frente a un abismo inusual: una segunda temporada consecutiva sin títulos grandes. Para el Bayern, la victoria es el combustible necesario para enfrentar a un viejo conocido, el PSG, en la antesala de la final.