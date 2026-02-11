Xallitic, un espacio para la creación en Xalapa, Veracruz

El Centro Cultural Xallitic abrió sus puertas para convertirse en un nuevo punto de encuentro para la vida artística y comunitaria en una de las zonas más emblemáticas de Xalapa, Veracruz.

El recinto, que albergó a una pensión de estudiantes, fue remodelado para revitalizar el corredor cultural del barrio y ofrecer un espacio accesible para la creación, la memoria y el diálogo.

Ubicado en la calle Madero, en el barrio mágico de Xallitic, el centro albergará exposiciones temporales, talleres, presentaciones escénicas y actividades musicales y recreativas dirigidas a públicos diversos.

De acuerdo con sus coordinadores, la intención es que Xallitic funcione como un espacio vivo, donde los artistas locales, los colectivos y los vecinos puedan desarrollar proyectos que fortalezcan la identidad cultural de la región y se fortalezca el tejido social en la zona.

Queremos que este sea un lugar donde la comunidad se reconozca, se exprese y se encuentre”, señaló René Indalecio Herrera Amaro, director del Patronato del Barrio de Xallitic durante la inauguración.

Historia del barrio mágico de Xallitic, la primera exposición del recinto

En la emotiva reunión inaugural se presentó una primera exposición dedicada a la historia del barrio y a las transformaciones urbanas que han marcado a Xalapa en las últimas décadas, seguido por una estampa folclórica y musical, además de ofrecer el programa de actividades que se extenderá durante todo el mes de febrero.

Entre las muestras programadas está la exposición de los artistas Roberto Benítez y Jesús Saí, quienes gracias a la caricatura destacan el arte, la cotidianeidad, la historia y la cultura veracruzana, a través de escenarios representativos de la entidad.

¿Qué servicios ofrece el Centro Cultural Xallitic?

El centro cultural funciona como un punto de encuentro ciudadano con las siguientes características:

Espacios polivalentes: Áreas adaptadas para funciones de cine independiente, conciertos íntimos y galerías de arte.

Inclusión comunitaria: Ofrece programas dirigidos a niños, jóvenes y adultos mayores, promoviendo la profesionalización de disciplinas artísticas locales.

Entrada libre: La mayoría de los eventos inaugurales y las funciones del cine club son de acceso gratuito para el público general.

*mcam