Víctor Cha’ca crea esculturas con desechos del terremoto en Oaxaca de 2017

El 7 de septiembre de 2017, un terremoto de 8.2 grados cimbró el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec y provocó el derrumbe de casas y templos que habrían de vivir un largo proceso de reconstrucción.

Con las vigas de madera resultantes del colapso—destinadas al fuego o al desecho—, el artista juchiteco Víctor Orozco (1948), conocido como Víctor Cha’ca, elaboró un conjunto de esculturas con la intención de resignificar el desastre.

Máscaras, nahuales, animalia, tzompantli, evocaciones de vida y muerte son algunas de las 40 piezas que conforman la exposición Víctor Cha´ca Xu Ro´/ Terremoto, que acoge el Centro Cultural San Pablo (CCSP), ubicado en el antiguo convento dominico, en inmediaciones del zócalo de la capital oaxaqueña.

La monumental obra introductoria que se exhibe en el atrio del espacio cultural invita a mirarnos en la pluralidad de muecas, expresiones y fisonomías.

Víctor Cha’ca. Xu Roo / Terremoto se presenta en las salas de vestigios, capitular, capilla, atrio y patio de dómina, y en su primer eje temático aborda distintas representaciones mortuorias.

En la muestra destaca la serie de tzompantli que evoca los cráneos como trofeo bélico en el México antiguo, estilizada por Cha’ca en sus tallas en madera a las que coronan hieráticas calaveras. También está La muerte enredada, acompañada por lunas risueñas.

No es de extrañar, por lo tanto, las evocaciones del nahual y el tona que custodian el destino de los seres humanos. Es aquí donde la “animalia” de Cha’ca presenta emociones y estados anímicos transformados en lagartos, serpientes, conejos, jaguares y perros que transitan entre lo terrenal y lo divino.

¿Quién es Víctor Cha’ca?

Víctor Orozco Orozco, mejor conocido como Víctor Cha’ca, es un destacado artista zapoteco nacido el 30 de julio de 1948 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Con más de 50 años de trayectoria, su obra explora el misticismo, la identidad y la resiliencia de la cultura istmeña.

Disciplinas: Destaca en pintura, escultura (bronce y madera), cerámica de alta temperatura y grabado.

Temática: Su trabajo se centra en el misticismo zapoteco, representando seres legendarios como los vidxa (nahuales) y figuras teriomorfas.

Técnica distintiva: Es conocido como un "arqueólogo de la pintura" por fabricar sus propios bastidores y pigmentos, además de utilizar materiales como arena para dar textura de limo a sus lienzos.

Proyección: Ha participado en más de 30 exposiciones individuales y 35 colectivas en México y el extranjero, incluyendo ciudades como Nueva York.

