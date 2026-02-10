¿Sueñas con un baile de época? Llega el baile de mascaradas al Museo Nacional de San Carlos

Si alguna vez soñaste con vivir un baile al estilo de las películas, con vestidos elegantes, música antigua y antifaces misteriosos, esta es tu oportunidad.

En el marco del mes del Día del Amor y la Amistad, la CDMX será sede de un baile de mascaradas inspirado en el Renacimiento y el Barroco, una experiencia perfecta para disfrutar en pareja, con amigos o incluso en solitario.

Además de ser un plan diferente, es una forma de viajar en el tiempo y conectar con la historia a través de la danza, la música y la ambientación.

Baile de mascaradas en el Museo Nacional de San Carlos

Este baile se realizará como parte de la Noche de Museos de febrero, dentro del programa Carnaval del amor, en el Museo Nacional de San Carlos, un recinto ideal para recrear el ambiente del Renacimiento y el Barroco.

Los asistentes podrán acudir con vestimenta inspirada en estas épocas y portar un antifaz, lo que hará que la experiencia sea aún más inmersiva y mágica.

¿De qué trata este baile de mascaradas?

Durante el evento se presentarán dos piezas de danza histórica: Cupido y Passacaille de Persée. La primera es una danza renacentista llena de gracia y teatralidad, mientras que la segunda es una coreografía barroca caracterizada por su elegancia y dramatismo.

Ambas interpretaciones estarán a cargo de la compañía La Forlana, especializada en danza histórica.

Lo mejor es que el público también será invitado a participar, por lo que podrás experimentar en primera persona un baile que, normalmente, solo se ve en películas.

La experiencia es gratuita, pero es necesario realizar un registro previo.

¿Cuándo?

La Noche de Museos de febrero se llevará a cabo el 25 de febrero, a las 18:00 horas.

Taller de Máscaras en Museo Nacional de San Carlos

Si además de bailar quieres crear tu propio antifaz, podrás participar en el taller “Antifaz barroco: teatralidad y exuberancia”.

El taller se desarrollará en dos sesiones:

En la primera se construirá la . En la segunda se aplicará pintura y elementos decorativos.

Las sesiones se realizarán los días 1, 8, 15 y 22 de febrero, a las 13:00 horas, con registro previo.

Baile de mascaradas en el Museo Nacional de San Carlos Foto: Museo Nacional de San Carlos

Renacimiento y barroco

El Renacimiento se desarrolló entre los siglos XV y XVI (1400-1600) y se caracterizó por nuevas ideas en el arte, la política, la filosofía y las ciencias. Entre sus grandes exponentes se encuentran Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael Sanzio, Lavinia Fontana, Sofonisba Anguissola y William Shakespeare.

Por su parte, el Barroco (1600-1750) se distingue por el dramatismo, el movimiento y la ornamentación, buscando conmover al espectador. Algunos de los artistas más representativos son Artemisia Gentileschi, Diego Velázquez y Caravaggio.

Baile de mascaradas en el Museo Nacional de San Carlos Foto: Canva

¿Cómo preparar tu outfit?

Si quieres sumarte al ambiente, estos son algunos elementos clave de la vestimenta de la época:

Mujeres

Vestidos de colores vibrantes, faldas amplias, corpiños ajustados, mangas voluminosas o desmontables y escotes cuadrados o en V.

Accesorios como camafeos, joyas, anillos y abanicos.

Hombres

Camisas de lino o algodón, capas o abrigos largos, boinas o caperuzas con plumas, zapatos de punta cuadrada y cuello almidonado plisado.

¿Cómo llegar al Museo Nacional de San Carlos?

El museo se ubica en Av. México-Tenochtitlán 50, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

La estación de Metro más cercana es Hidalgo, a aproximadamente 11 minutos caminando.

Baile de mascaradas en el Museo Nacional de San Carlos Foto: Museo Nacional de San Carlos

Esta noche podrás sentirte dentro de una película, bajo la luz de la luna, rodeado de historia, música y baile. Una velada perfecta para dejarte llevar por la magia del pasado y vivir una experiencia diferente en la ciudad.