En "Vidas plenas", Salvador Alva hace un llamado a la rebelión humana

Fue presentado ayer el libro Vidas plenas, del escritor y académico, Salvador Alva, definido como un llamado a la rebelión humana, que parte de una pregunta esencial: ¿por qué si nunca habíamos tenido tanto, nos sentimos cada vez menos satisfechos?

“A los seres humanos de nuestro tiempo, de una u otra forma, nos ha tocado vivir en esta época donde se inventó el capitalismo, el cual ha traído muchos efectos positivos, como la creatividad y la innovación”, expresó el autor la noche de ayer, durante la presentación realizada en la librería Otro Lugar de la Mancha.

Pero esa corriente de pensamiento, expuso, “nos cambió toda la vida, porque es una programación, pero el problema está en que nunca nos ofreció la felicidad, solamente el consumo”.

Y para concretar ese consumo, advirtió, dicho sistema apuesta por la existencia de envidias e insatisfacciones.

En el libro Vidas plenas, Salvador Alva propone elaborar un plan de vida e invertir en relaciones profundas. Foto: Eduardo Jiménez.

“La realidad es que en los últimos 15 o 20 años, sobre todo con la proliferación de las redes sociales, los problemas de soledad, las enfermedades mentales y de insatisfacción en la vida son tremendos”, expuso.

Sin embargo, los países que hoy técnicamente son más ricos están proyectando un índice de infelicidad más alto, alentando la pérdida del contacto social, de las colectividades.

Para el autor, uno de los planteamientos esenciales que postula en su libro, es que hoy el ser humano no busca la felicidad, sino el éxito, pero sin tener un propósito claro.

Entonces este volumen que apuesta por la reflexión y la introspección se divide en dos partes. “En la primera busca generar una molestia en el lector para provocar una conciencia”, y en segunda parte aporta una metodología para lograr una vida plena en tiempos del capitalismo.

Esto, a partir de postulados centrales como: elaborar un plan de vida con propósito, elegir y renunciar, aprender a vivir con menos, dejar de complacer a todos para no llegar al fracaso, e invertir en relaciones profundas, concluyó.

Vidas plenas es publicado por la editorial LID, sello especializado en libros de negocios y empresas. Éste es el sexto libro del autor.