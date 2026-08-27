¿Y si María Sabina pudiera arreglar el mundo? La invocación que llega al CENART

Con la intención de invocar a la chamana mazateca María Sabina (1894-1985) originaria de Huautla de Jiménez, Oaxaca, para pedirle que ayude a poner orden al caos del mundo, llega al Centro Nacional de las Artes (Cenart) Invocación operística a la sabia de los hongos, un trabajo de dos décadas que nace de la admiración de la compositora Marcela Rodríguez por la curandera indígena.

La obra será presentada como un oratorio escénico e inmersivo que podrá verse del 10 al 13 de septiembre en el Foro Experimental Caja Negra.

“Le pusimos Invocación porque queremos (que María Sabina) venga a arreglar el mundo. Están pasando cosas horribles. Es como decir: ‘María, ven a ayudarnos’”, asegura Rodríguez.

“Yo creo que rompí como cuatro o cinco versiones. Es un trabajo ya materializado de cuatro instrumentos, un director y cinco cantantes”, contó la compositora en entrevista a Excélsior.

El trabajo de Invocación operística a la sabia de los hongos fue realizado por Marcela en colaboración con su hermana, Jesusa Rodríguez.

Invocación a la sabia de los hongos: obra sobre María Sabina en CENART Foto: Excélsior / Guadalupe Arce

Después de leer el libro Vida de María Sabina, la sabia de los hongos, de Álvaro Estrada, Marcela Rodríguez sintió que debía llevar la historia de esta chamana a la ópera y junto con su hermana comenzó a pensar en la puesta en escena.

La directora también habló sobre la importancia de las mujeres indígenas.

“Desde siempre, yo he tenido admiración por las mujeres indígenas porque creo que ellas son quienes sostienen el mundo entero. María Sabina es un ejemplo muy especial. Lo que a mí me llamó más la atención fue cuando leí su biografía y me di cuenta de que, siendo una mujer con todo en contra, logró regalarnos una riqueza interminable”, señala la Marcela Rodríguez.

Invocación a la sabia de los hongos: obra sobre María Sabina en CENART Foto: Excélsior / Guadalupe Arce

Un homenaje a la chamana

Esta propuesta escénica forma parte de las 14 actividades anunciadas dentro de la programación septembrina del Centro Nacional de las Artes y se suma a las propuestas para celebrar el mes patrio.

Entre las actividades más destacadas está el ciclo Del color de la sandía, para celebrar la identidad mexicana.

A esta programación se sumará un concierto con el Mariachi 2000, de Cutberto Pérez, como parte de las actividades que honran las raíces mexicanas que unen las culturas indígena, española y afromexicana.