Roban Tesoro de Villena, joya de la Edad de Bronce de España valuado en 2 mdd

El Tesoro de Villena, una de las colecciones de orfebrería más valiosas de la Edad de Bronce en Europa, fue robado casi en su totalidad durante la madrugada de este jueves de un museo de la localidad de Villena, en el sureste de España, informó la alcaldía.

El robo ocurrió en cuestión de minutos. La alarma del Museo de Villena se activó alrededor de las 5:20 de la madrugada y, apenas cuatro minutos después, a las 5:24, tiempo local, los delincuentes ya habían abandonado el inmueble, de acuerdo con un portavoz del Ayuntamiento de Villena, quien calificó el hecho como un operativo “superrápido y superprofesional”.

Se han llevado gran parte del tesoro”, confirmó ante medios el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, quien explicó que solo quedó un puñado de piezas.

Se llevan gran parte de la colección

El alcalde expresó su profunda preocupación por el robo y aseguró que para los habitantes de Villena se trata de una pérdida especialmente dolorosa, al formar parte de su patrimonio y de la riqueza histórica de la localidad.

El Tesoro de Villena se encuentra en el pequeño museo de esta localidad de la provincia de Alicante, en la región de Valencia. La colección está integrada por medio centenar de piezas, principalmente de oro, aunque también incluye objetos de plata y hierro, fechados hacia el año 1,000 a.C.

El conjunto está compuesto por 29 brazaletes, 11 cuencos, tres botellas y otras piezas diversas. De acuerdo con el museo, especialistas consideran que se trata del conjunto de vajilla de oro más importante de la Edad del Bronce, junto con los tesoros de las tumbas reales de Micenas, en Grecia.

Aunque el valor histórico de las piezas es incalculable, el oro que contienen equivale a unos 1.7 millones de euros, alrededor de 1.98 millones de dólares, según el alcalde.

Sistemas de seguridad del museo sí se activaron

El portavoz de la alcaldía aseguró que todos los sistemas de seguridad se activaron y sostuvo que no hubo ninguna falla en el museo. Los delincuentes, quienes se desplazaban en varios vehículos, aparentemente ingresaron al inmueble por una ventana, explicó Manuel Pineda, subdelegado del gobierno español en Alicante.

Las autoridades también investigan si una alarma que se activó poco antes en el polideportivo de la ciudad tuvo alguna relación con el robo, ya que podría haber sido utilizada como una distracción.

El Tesoro de Villena fue descubierto en 1963 por el arqueólogo José María Soler, dentro de una vasija que permanecía oculta en el lecho de una rambla de la localidad alicantina.

*mcam