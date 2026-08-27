El bailarín mexicano Isaac Hernández impartió ayer una clase magistral gratuita de ballet a un grupo de 60 bailarines no profesionales de nivel medio-avanzado en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Consejos técnicos y corrección de postura con un galardonado mundial

En el encuentro, el ganador del premio Benois de la Danse, que otorga la Asociación Internacional de la Danza de Moscú al mejor bailarín del mundo en 2018, compartió con los estudiantes y el público asistente dos horas y media de actividad. en la que no sólo corrigió posturas, sino que también dio consejos técnicos a los seleccionados.

Isaac Hernández imparte clase magistral gratuita de ballet a jóvenes en el Cenart Foto: Cuartoscuro.com

El integrante del American Ballet Theatre, se dirigió tanto a sus estudiantes como al público asistente: “Pueden aplaudir, si lo sienten, háganlo”.

Despertares regresa al Auditorio Nacional con elenco internacional

Isaac Hernández presentará Despertares en México el sábado 29 de agosto a las 20:30 horas, en el Auditorio Nacional, espectáculo del que es fundador y director artístico, y en el que reunirá a un elenco en donde la gran mayoría se presentará por primera vez en México.

Isaac Hernández imparte clase magistral gratuita de ballet a jóvenes en el Cenart Foto: Cuartoscuro.com

En esta edición de Despertares en México participarán María Khoreva, bailarina principal del Teatro Mariinski, la agrupación Light Balance, que presentará una pieza con música de Bad Bunny y Taylor Swiftt.