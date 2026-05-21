El Istmo de Tehuantepec se viste de gala para celebrar su identidad y tradiciones a través de la lente. En el marco de la Semana Cultural Juchiteca 2026, se inauguró la exposición fotográfica Saa guidxi (que significa "fiesta del pueblo" en idioma zapoteco), una muestra curada por el artista Francisco Ramos que rinde homenaje a las festividades más representativas de la región: "las velas".

Esta serie de actividades artísticas y culturales busca resaltar las raíces, la memoria y el orgullo de la comunidad en diversos escenarios de la ciudad de Juchitán, la cual se llena de fiesta y color en estas fechas.

Exposición Saa guidxi: 13 miradas a las fiestas de Juchitán

La muestra colectiva registra la alegría, la fe y la hermandad que se vive en las celebraciones juchitecas a lo largo del año, incluyendo las tradicionales velas, las "regadas de frutas" y las "levantadas de telones".

El talento reunido en esta exhibición incluye a los creadores:

Francisco Ramos, Luis Villalobos, Didier Sánchez y Juan Cortázar.

​Roselia Cha’ca, Dalí Nelio, Fredy Bartolo y José Espinoza.

​Karen Santiago, Nelson Morales, Ever Regalado, Dalai García y Carolina Valdivieso.

Las Velas de Juchitán protagonizan la exposición fotográfica 'Saa guidxi' Cortesía Roselia Cha’ca

El renacer de las tradiciones tras el sismo: El testimonio de Roselia Cha’ca

Uno de los testimonios más profundos de la muestra pertenece a la periodista y fotógrafa Roselia Cha’ca, quien participa con dos piezas registradas en 2019. Estas imágenes forman parte del registro histórico de la recuperación de la comunidad tras el terremoto de magnitud 8.2 que sacudió a la región en septiembre de 2017.

"En 2019 comenzaron nuevamente las velas, se suspendieron un año. Entonces, salí a tomar esas fotos", comenta Cha’ca. Sus capturas corresponden a la Vela Guzebenda (Vela de los pescadores), celebrada en la Séptima sección. Las imágenes destacan el telón comunitario al ser levantado por la mañana y el baile nocturno de los mayordomos abriendo la pista.

Sede y fechas: ¿Dónde ver la exposición fotográfica de las Velas de Juchitán?

La exposición fotográfica Saa guidxi se encuentra abierta al público en la Casa de la Cultura de Juchitán (Lidxi Guendabiaani) y permanecerá disponible hasta el 30 de mayo. Este espacio se consolida así como el escenario ideal donde la esencia, el arte y las expresiones del pueblo juchiteco se reflejan para locales y visitantes.