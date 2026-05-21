Accidente en el Museo de Antropología: Muere un trabajador tras caída

Una tragedia ocurrió la tarde de este jueves en las inmediaciones de uno de los recintos culturales más importantes del país. Un trabajador perdió la vida tras sufrir una fuerte caída mientras realizaba labores de mantenimiento y poda dentro de las instalaciones del Museo Nacional de Antropología (MNA), ubicado en la CDMX.

Los hechos se registraron alrededor del mediodía en los jardines internos del recinto. De acuerdo con la información oficial emitida por las autoridades, el colaborador se encontraba realizando labores de poda cuando sufrió la caída que le arrebató la vida.

Muere trabajador en el Museo Nacional de Antropología tras caída Canva

A través de una tarjeta informativa, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó el deceso y detalló cómo se procedió tras el incidente:

"De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y protección civil correspondientes; no obstante, los paramédicos que, a solicitud del MNA, asistieron al lugar, reportaron el lamentable fallecimiento de la persona", informó la institución.

El INAH colaborará con las investigaciones

Ante las dudas que suelen surgir en este tipo de accidentes laborales dentro de espacios públicos, el instituto enfatizó que el personal cuenta con las herramientas necesarias para desempeñar sus tareas cotidianas de mantenimiento.

Muere trabajador en el Museo Nacional de Antropología tras caída Canva

"El INAH cuenta con protocolos e instrumental suficientes para la seguridad de todos sus colaboradores", añadió el organismo en su comunicado, lamentando profundamente lo sucedido en el emblemático patio y áreas verdes del recinto de Chapultepec.

Finalmente, las autoridades culturales señalaron que ya se pusieron en contacto con la familia de la víctima para brindarles el acompañamiento institucional y legal necesario, además de asegurar que darán seguimiento estricto a los procedimientos correspondientes para esclarecer los hechos.