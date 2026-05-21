Calakmul, en riesgo: alertan tala ilegal, invasiones y ecocidio en la reserva de la biosfera

Calakmul, en Campeche, la segunda Reserva de la Biosfera más importante del mundo después del Amazonas, se encuentra en peligro, ya que grupos delincuenciales realizan tala clandestina al oeste de esa zona, alertaron Francisco Asturias, director del Parque Nacional Mirador-Río Azul, en Guatemala, y Gerardo Ceballos, ecólogo y presidente de la Alianza por la Conservación del Jaguar.

“La tala ilegal de madera al oeste de Calakmul y en las zonas norte y sur de Balamkú, se están sufriendo serias y grandes deforestaciones. La selva no reconoce fronteras y sí reconoce su destrucción", señala Asturias.



Al tiempo que hace un llamado a los presidentes de Guatemala, México y Belice –César Bernardo Arévalo, Claudia Sheinbaum y Johnny Briceño, respectivamente– para que sus gobiernos intervengan para evitar el ecocidio.

La tala de especies maderables y los incendios preocupan a los especialistas, que temen por las especies animales y vegetales que habitan la zona. Foto: Especial

Considerada como la zona protegida más importante de México, la Reserva de la Biosfera de Calakmul, con 723 mil 185 hectáreas, con sus múltiples ecosistemas, es un pulmón para el mundo y paraíso para especies animales y plantas; es el hogar de jaguares, monos araña, monos aulladores y pecaríes de labio blanco, entre otros, además de ser sitio patrimonial de la UNESCO ya que, adicionalmente, tiene una importante zona arqueológica.

Alerta de especialistas

Asturias y Ceballos hacen un llamado a las autoridades ya que la Reserva de la Biosfera de Calakmul también es el lugar perfecto para que la delincuencia organizada produzca incendios y promueva la invasión de tierras.

Después de talar, los invasores utilizan trascabos para crear senderos y ofrecer tierras a campesinos desplazados y migrantes para que hagan de la selva talada su lugar de vida y trabajo.

Y alertan que cientos de personas han arribado ya. Los incendios son constantes y no hay autoridad que intervenga para detener el caos.

El biólogo y ecólogo Gerardo Ceballos teme por los jaguares en peligro de extinción que habitan en la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Foto: Especial

Los especialistas señalan que existen vendedores de tierras, supuestamente sin dueño, que ofrecen segmentos de la selva. Pero esa tierra pertenece a los ejidatarios que aceptaron que sus terrenos fueran parte de la Reserva.

Según información en posesión de Ceballos y Asturias, desde hace años comenzó el proceso de invasión y deforestación en Campeche. Tan sólo en la ampliación forestal de Bolonchenticul, mil 800 hectáreas fueron incendiadas sin que exista un pronunciamiento de Secretaría de Medio Ambiente.

El rastro de los autores del ecocidio de Calakmul inicia en el municipio de Candelaria, Campeche, aunque también proviene de las comunidades adyacentes al área natural protegida.

La Reserva de la Biosfera de Calakmul es la zona protegida más importante de México. Foto: Especial.

Responsable junto con otros investigadores de la reintroducción del lobo, bisonte y perritos a la pradera a México, Ceballos afirma que “lo suyo es la investigación y no los conflictos legales de la zona”. Sin embargo, comenta que

le han notificado que se han hecho denuncias por el cambio del uso del suelo, despojo de propiedad y daño ambiental y al día de hoy no hay ni detenidos ni procesados. El conflicto limita su propio trabajo y afectaría la supervivencia de millones de animales, plantas y hongos."

Preocupado, el biólogo y ecólogo Gerardo Ceballos destaca que “hasta el momento se han abierto caminos con camiones y se han talado especies maderables como caoba, cedro y ciricote. Han aparecido cazadores de monos araña, monos aulladores y loros, entre otros que se venden en diversos mercados negros”.

Los talamontes ofrecen a campesinos desplazados y migrantes las tierras selváticas que, supuestamente, no tienen dueño. Foto: Especial.

Ceballos teme por los jaguares en peligro de extinción y que habitan en Balamkú, y hace énfasis en su impotencia ante los riesgos que corre tanto su equipo de trabajo, como los jaguares que habían aumentado su población.

“Tenemos que respetar la ley y ésta indica que es una zona protegida y tiene dueños que conviven con la selva”, asegura Ceballos, mientras que Asturias apunta: ““Es de mayor utilidad preservar la selva que destruirla”.