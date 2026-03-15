Urge a salvar a los jóvenes con cultura en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán

Es difícil salvarse ahora de la influencia del narcisismo digital dominante, de la incontrolable adicción colectiva a un celular o de la telaraña pegajosa de banalidad y de espejismos; cuando, sobre todo los jóvenes, parecen no tener algo más sólido que haga contrapeso, algo más atractivo, más verdadero, en que se apoyen, con que se defiendan”, comentó la poeta y ensayista Elsa Cross.

Es alarmante ver en muchas partes del país, desafiando las cifras oficiales, el incremento que ha habido no sólo en delincuencia común, sino en crímenes graves por parte de jóvenes, a veces menores de edad”, afirmó.

Me ha bastado ver a veces en los rostros de jóvenes detenidos por violencia, tráfico de drogas o lo que sea, antes de emitir cualquier juicio que no me corresponde, preguntarme, ¿qué oportunidades o qué falta de oportunidades de educación, de evolución, tuvieron esos muchachos para no encontrar otra forma de vida?, ¿por qué son tan escasas, en todos sentidos, las opciones que les ofrecemos?”, agregó.

La urgencia de acercar a los jóvenes a la cultura y al arte, para que se alejen de la violencia, y el amor especial que guarda por Yucatán fueron los temas que permearon el discurso con el que Cross recibió ayer el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco, dotado con 200 mil pesos.

En la ceremonia que marcó el arranque de la 14 edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY), que exhibirá hasta el 22 de marzo unos diez mil títulos de 500 sellos, la traductora y docente destacó que “sería muy deseable ofrecer a nuestra juventud, desde la primaria, horizontes más amplios que los programas escolares, a veces cada vez más deficientes. No sólo el deporte, sino la cultura, son opciones reales para esos jóvenes”.

Pero advirtió que no se puede pensar que la cultura sea una panacea universal. “Ojalá lo fuera. El mundo sería quizá un lugar mejor. Pero sí es una puerta, una posibilidad, entre otras, sumamente valiosa y gratificante; de ahí la importancia de abrir esa puerta para los jóvenes”, indicó.

Organizada por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y con el lema de “Penínsulas lectoras”, un concepto que simboliza el diálogo cultural entre la península de Yucatán y la de Baja California, la Filey, considerada la feria del libro más importante del sureste mexicano, posee un programa que integra unas 800 actividades, en el que participan 600 autores.

Como universidad pública, tenemos una profunda responsabilidad social con el fomento de la lectura. Leer abre puertas al conocimiento, fortalece el pensamiento crítico y nos permite comprender mejor el mundo que nos rodea”, señaló Carlos Estrada Pinto, rector de la UADY.

Por su parte, María Teresa Mézquita, directora de la Filey, destacó que “llega a su decimocuarta edición consolidándose como la feria literaria más grande y significativa del sureste mexicano”.

La fiesta librera tiene como invitada de honor a la Universidad Autónoma de Baja California, que mostrará su producción editorial y el arte y la cultura del estado fronterizo.

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