Urge abrir espacios para el arte popular en el norte de México: MAP

En las próximas dos semanas, el Museo de Arte Popular (MAP) alberga una muestra fotográfica con las piezas ganadoras de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano 2024 y 2025. Más allá de ser una simple galería, la iniciativa lanza un mensaje contundente: es urgente dignificar el trabajo y la calidad de vida de las y los maestros artesanos de nuestro país.

Durante la inauguración, Iliana Rodríguez, directora de Sostenibilidad y Diálogo Institucional de Grupo Xcaret, fue clara sobre el objetivo de visibilizar estas obras: que el público comprenda el esfuerzo, la historia y la técnica que requiere cada creación.

“Que la siguiente persona que llegue con un artesano o artesana pierda de su vocabulario el 'cuánto es lo menos'. Creo que ahí es en donde empieza esta cadena, en donde vamos comprendiendo todo lo que implican las manos y las mentes de las y los maestros artesanos, sus saberes, lo que nos deja de su cosmovisión", señaló.

La exposición estará solo dos semanas en el MAP Cortesía

Comercio justo y directo

Para predicar con el ejemplo, el modelo de la feria detrás de esta exposición rompe con las prácticas tradicionales del mercado. A los creadores mexicanos no se les cobra por el espacio de exposición, no se les retienen comisiones por sus ventas y se les cubren gastos de hospedaje y alimentación, garantizando que el trato sea directo con el comprador y las ganancias íntegras para ellos.

De hecho, para quienes buscan adquirir piezas auténticas sin intermediarios, los organizadores promueven el contacto directo con los talleres a través de un directorio público de los artistas.

La exposición estará solo dos semanas en el MAP Cortesía

El reto: llevar el arte al norte del país

Aunque el centro y el sureste de México ya cuentan con foros consolidados para promover estas expresiones, aún hay zonas con áreas de oportunidad. Walther Boelsterly Urrutia, director del MAP —recinto que este año celebra 20 años de historia—, aprovechó el evento para lanzar una propuesta:

"Nos obligaría también abrir una feria de esta naturaleza en el norte del país. No hablo del centro, dado que está la feria de Uruapan y el Museo de Arte Popular aquí en la Ciudad de México, pero creo que nos hace falta abrir un espacio de esta categoría, de este nivel en el norte".

¿Dónde ir?

La exposición fotográfica estará abierta al público general por una corta temporada de dos semanas en las instalaciones del Museo de Arte Popular en el Centro Histórico de la CDMX.