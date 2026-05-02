Rini Templeton: El trazo que se volvió lucha regresa a Oaxaca

La obra y su repercusión artística y social en el arte gráfico de la artista y militante estadunidense Rini Templeton (Búfalo, NY, 1935- CDMX, 1986) será revalorada por 41 artistas plásticos oaxaqueños con una exposición colectiva el próximo 8 de mayo, en la galería Espacio Zapata de esta capital.

Arte, Propaganda y Panfleto: Carpeta de Grabado, es un tributo al trabajo de la neoyorquina, “una artista que convirtió el trazo en herramienta de lucha y el arte en voz colectiva, figura fundamental del arte gráfico comprometido en América Latina”, opina Yescka, uno de los artistas que participará en la muestra colectiva.

Rini Templeton: Exposición de grabado en Oaxaca "Arte, Propaganda y Panfleto" FOTOS: CORTESÍA GALERÍA ESPACIO ZAPATA

La exposición reúne a artistas que han trabajado la técnica de grabado en relieve como madera, MDF (Medium Density Fibreboard, en inglés) y linóleo; a través de estas piezas, la exhibición no sólo celebra la riqueza técnica del grabado, sino también su potencia como herramienta de expresión social, en sintonía con el legado de Templeton.

Carpeta de Grabado propone un diálogo entre distintas voces que retoman estas prácticas, consolidando un espacio de memoria, reflexión y creación colectiva.

La influencia de Templeton sigue vigente entre generaciones de artistas que encuentran en el grabado un medio directo para comunicar, denunciar y resistir.

Rini Templeton: Exposición de grabado en Oaxaca "Arte, Propaganda y Panfleto" FOTOS: CORTESÍA GALERÍA ESPACIO ZAPATA

La artista desarrolló su práctica alrededor de diversos movimientos sociales entre 1960 y 1980. Acompañó gráficamente coyunturas como la Revolución Cubana, el movimiento chicano, la revolución nicaragüense y distintas luchas campesinas, obreras y sindicales en México y Estados Unidos.

Esta exposición es el preludio a las diversas acciones culturales que alistan en la capital de Oaxaca por la conmemoración del vigésimo aniversario del movimiento político, social y magisterial de 2006.

La cita es el próximo viernes 8 de mayo a las 20:00 horas en Espacio Zapata, ubicado en Porfirio Díaz 509, en el corazón de la capital oaxaqueña. La entrada será libre.