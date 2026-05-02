Sotheby’s prepara su gran subasta con Rothko y Picasso como estrellas

La casa de subastas Sotheby’s prepara su gran subasta de arte moderno, donde los grandes protagonistas serán Mark Rothko (1903-1970), Pablo Picasso (1881-1973) Vincent van Gogh (1853-1890) y Jean-Michel Basquiat (1960-1988)

La puja, programada en una primera fecha para el próximo 14 de mayo, tiene como pieza principal el cuadro Brown and Blacks in Reds, de Rothko, que la casa espera vender en un precio que oscila entre los 70 y los 100 millones de dólares.

Subasta Sotheby’s mayo 2026: Precios y obras de Rothko, Picasso y Basquiat AFP

En esa misma fecha, la casa de subastas sacará Museum Security (Broadway Medown), de Jean-Michel Basquiat, en la que el artista colocó una cabeza con forma de calavera con una corona de tres puntas. El precio de salida de esta pieza es de 45 millones de dólares.

Posteriormente, el 19 de mayo, Sotheby’s sacará a la venta Arlequín (Busto), de Pablo Picasso, pintura creada en 1909, por la que se espera una cifra superior a los 40 millones de dólares.

Subasta Sotheby’s mayo 2026: Precios y obras de Rothko, Picasso y Basquiat AFP

También se venderá el cuadro La Moisson en Provence, de Vincent van Gogh, creado en 1888 cuyo precio está entre los 25 y los 35 millones de dólares.

Sotheby’s también subastará piezas de Joan Miró, Diego Rivera y René Magritte.