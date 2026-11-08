Universidad del Claustro celebra a Sor Juana con versos y mariachi

La poeta novohispana sor Juana Inés de la Cruz (ca.1651-1695) cumple 375 años el próximo 12 de noviembre y la Universidad del Claustro que lleva su nombre conmemorará este aniversario con juegos, versos, debates, fotografía, danza y hasta con un mariachi.

La casa de estudios, ubicada en el antiguo Convento de San Jerónimo, donde la Décima Musa vivió, estudió y escribió buena parte de su obra, informó que le han preparado una fiesta de cumpleaños barroca con “nueve horas, diez actividades y un pastel” el próximo jueves de las 11:00 a las 20:00 horas en la Universidad del Claustro de Sor Juana.

“La Universidad ha hecho de su legado una fuente permanente de reflexión y una inspiración para su proyecto educativo”, comentó la institución en un comunicado.

Explicó que el compromiso con la escritora y filósofa “trasciende la conservación de la memoria histórica: busca proyectar hacia el presente y el porvenir la vigencia de sus ideas y de su ejemplo. Honrar a Sor Juana significa también dar continuidad a las causas que defendió.

“Su exigencia del derecho de las mujeres al saber, su afirmación de la libertad intelectual y su determinación de hacer escuchar su voz en un mundo que imponía límites a la participación femenina siguen siendo referentes indispensables para comprender los desafíos de nuestro tiempo”, detalló.

Destacó que la obra de Sor Juana “recuerda que el conocimiento no puede ser privilegio de unos cuantos y que la palabra constituye una de las expresiones fundamentales de la libertad. Su ejemplo sigue interpelando a una sociedad en la que la igualdad de oportunidades, el acceso al saber y el reconocimiento de la creación intelectual de las mujeres son tareas que exigen un compromiso permanente”.

El Claustro celebrará a Sor Juana Inés de la Cruz Universidad del Claustro

Por este motivo, añadió, se financia el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, creado en 1993, que distingue una novela publicada originalmente en español y escrita por una mujer.

“Mediante el financiamiento del galardón, que se entrega en la FIL Guadalajara, la Universidad reafirma que custodiar el legado de Sor Juana implica también hacerlo fecundo: convertir su memoria en una presencia activa y su defensa del derecho de las mujeres a pensar y escribir en una responsabilidad compartida”.

bgpa