Josefina Licitra gana el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2026 por su novela Crac

El silencio entre un padre y una hija, el duelo y la dificultad de recuperar la propia voz son algunos de los temas que atraviesan Crac, la novela con la que la escritora y periodista argentina Josefina Licitra ganó por unanimidad el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2026.

El jurado reconoció la manera en que la autora transforma una experiencia personal en una reflexión literaria sobre la memoria, la escritura y los vínculos familiares. El galardón, dotado con 15 mil dólares, será entregado el miércoles 2 de diciembre a las 18:00 horas, en el Auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara, durante la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

En esta edición participaron 135 novelas de autoras de 12 países. El jurado estuvo integrado por Giselle Etcheverry Walker, de Chile; Daniel Centeno Maldonado, de Venezuela; y Anamari Gomís, Patricia Córdova Abundis y Roberto Domínguez Cáceres, de México.

Los especialistas describieron Crac como “una novela confesional que aborda la ruptura del vínculo entre un padre y una hija, y convierte esta experiencia privada en reflexión literaria sobre la autoría, la escritura, el duelo y la memoria”.

También destacaron que “Licitra se expone con sentido del humor, sin reservas y demuestra un notable dominio de distintos registros y planos narrativos que, sin caer en la sensiblería, trasladan al lector las mismas incertidumbres existenciales que atraviesan a la autora”.

¿De qué trata Crac, la novela de Josefina Licitra?

La historia tiene un origen personal. Licitra contó que la falta de comunicación con su padre, quien vive en otro país, se prolongó durante años y terminó por afectar su propia relación con la escritura.

“Crac nace de dos conflictos relacionados entre sí. Mi padre —quien vive en otro país— no me dirigía la palabra desde hacía muchos años por razones que yo no terminaba de comprender, y ese silencio se derramó sobre mi mundo expresivo: dejé de escribir”, declaró.

La autora definió el libro como una novela de no ficción, pues los acontecimientos narrados pueden verificarse o tienen un vínculo con la realidad. Sobre este género, explicó que mantiene “un respeto vintage por los pactos de lectura, por no inventar, por tomar con cierta literalidad lo que la realidad tiene para ofrecer”.

Al conocer el fallo, Licitra expresó que sentía “sorpresa, felicidad y también alivio. Crac es un libro íntimo, doliente, un poco impúdico. Y fue escrito desde la incertidumbre”.

La escritora también reconoció el orgullo que representa sumarse a la lista de ganadoras argentinas del Premio Sor Juana, entre ellas Tununa Mercado, Claudia Piñeiro, Camila Sosa Villada y Gabriela Cabezón Cámara, a quienes admira por “el manejo de los tonos narrativos, de las estructuras del relato y del lenguaje como herramienta poética y política”.

¿Quién es Josefina Licitra?

Nacida en La Plata, Argentina, en 1975, Josefina Licitra es periodista y escritora. Entre sus libros destacan Los imprudentes. Historias de la adolescencia gay lésbica en Argentina, Los otros. Una historia del conurbano bonaerense y El agua mala. Crónica de Epecuén y las casas hundidas.

Ha colaborado con medios como The New York Times en español, la revista brasileña Piauí y el diario chileno El Mercurio. Actualmente está a cargo de la edición de la revista de narrativa Orsai. En 2004 obtuvo el premio al mejor texto de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, entonces dirigida por Gabriel García Márquez.

Josefina Licitra gana el Premio Sor Juana 2026 por su novela Crac Instagram @josefinalicitra

FIL Guadalajara reunirá a ganadoras del Premio Sor Juana por sus 40 años

Como parte de las actividades por el 40 aniversario de la FIL Guadalajara, el jueves 3 de diciembre se realizará una lectura polifónica con escritoras que han recibido el Premio Sor Juana Inés de la Cruz.

Cada participante leerá un fragmento de la obra por la que obtuvo el reconocimiento y compartirá con el público sus reflexiones sobre la literatura y su futuro. Entre las invitadas están Gioconda Belli, Gabriela Cabezón Cámara, Ana García Bergua, Margo Glantz, María Ospina Pizano, Marina Perezagua, Claudia Piñeiro, Laura Restrepo, Fernanda Trías y Nona Fernández.

El encuentro será a las 19:00 horas en el Auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara.