SICT y SSPC impulsan 60 espacios comunitarios en 22 entidades para prevenir la violencia

Con el objetivo de prevenir la violencia, fomentar la inclusión y fortalecer el tejido social, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pone en marcha los Centros Comunitarios “México Imparable”.

Para este año, la SICT construirá 60 de estos espacios en 22 entidades del país mediante una inversión de 600 millones de pesos, como parte de una meta sexenal que proyecta alcanzar los 100 centros.

Actualmente, dos sedes en Guerrero y Quintana Roo están próximas a concluir su edificación y brindarán atención gratuita a mil jóvenes cada una. En el municipio de Iguala, la obra registra un avance físico del 99 por ciento, mientras que en Benito Juárez el progreso es del 78.94 por ciento, con fecha prevista de culminación para diciembre de este mismo año.

Estas instalaciones ofrecerán a niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores acceso a actividades educativas, culturales, deportivas y de capacitación laboral. Entre su equipamiento destacan:

Multicancha techada, cancha de fútbol 7, trotapista y gimnasio de box.

Salón de teatro, danza y coro, además de área de ajedrez al aire libre.

Atención con paramédico y sesiones de salud mental con apoyo socioemocional.