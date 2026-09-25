Inician conservación de mural de Diego Rivera en CU

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Embajada de Estados Unidos en México y World Monuments Fund (WMF) pusieron en marcha un programa plurianual para conservar el muralismo moderno de Ciudad Universitaria, que comenzará con la intervención del relieve monumental de Diego Rivera en el Estadio Olímpico Universitario.

La primera obra que será atendida es La Universidad, la Familia y el Deporte en México, de Rivera, ubicada en la fachada oriental del Estadio Olímpico Universitario, cuya estabilización y conservación serán financiadas mediante una subvención del Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) del gobierno de Estados Unidos.

El proyecto no se limitará a esta intervención, pues WMF anunció que ésta será la primera etapa de un programa de conservación desarrollado en colaboración con la UNAM para preservar obras del muralismo moderno en Ciudad Universitaria.

La UNAM, la Embajada de EU y WMF restaurarán el relieve de Diego Rivera en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria Foto: Cortesía UNAM

Rumbo a los 20 años del Campus Central como Patrimonio Mundial de la UNESCO

La intervención se realiza cuando se aproximan los 20 años de la inscripción del Campus Central de Ciudad Universitaria en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, reconocimiento obtenido en 2007.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que la alianza permitirá conservar el relieve de Rivera y que la obra pueda ser conocida por nuevas generaciones.

“Es una gran noticia el establecimiento de esta alianza para restaurar el mural”, afirmó, al destacar que el proyecto representa también un buen inicio para las actividades relacionadas con el aniversario de la inscripción de CU como Patrimonio Mundial.

La UNAM, la Embajada de EU y WMF restaurarán el relieve de Diego Rivera en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria Foto: Cortesía UNAM

Divulgación y tecnología: Una experiencia digital bilingüe para el Estadio Olímpico

Además de los trabajos de conservación, el proyecto contempla actividades de participación pública e iniciativas educativas, así como una experiencia digital bilingüe para acercar a nuevas audiencias al patrimonio artístico, arquitectónico y deportivo del Estadio Olímpico Universitario.

El recinto, diseñado dentro del proyecto de Ciudad Universitaria, fue escenario de acontecimientos deportivos y culturales de relevancia internacional, entre ellos los Juegos Olímpicos de México 1968.

La directora de la Facultad de Arquitectura, Mónica Cejudo Collera, señaló que la conservación de los murales resulta fundamental para comprender el proyecto original de Ciudad Universitaria, en el que arquitectura, paisaje y arte fueron concebidos de manera conjunta.

“Los murales son fundamentales para comprender esta visión. Aquí el arte no fue colocado a la terminación de la arquitectura, fue concebido junto con ella”, sostuvo.

Por parte de World Monuments Fund, Caterina Toscano Gómez-Robledo destacó que el proyecto busca vincular la conservación patrimonial con la investigación, la educación y la cooperación internacional.