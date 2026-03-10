Trump pone en la mira el estrecho de Ormuz; analiza tomar el control

Estados Unidos amenazó a Irán con golpearlo más severamente si detiene el petróleo en el estrecho de Ormuz.

Además, el mandatario agregó que analiza tomar el control de esa ruta marítima, la cual es clave para el tránsito de petróleo mundial.

Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará 20 veces más fuerte que hasta ahora”, expresó el presidente Donald Trump vía su plataforma Truth Social.

Ante lo cual, se pronunció el gobierno iraní.

Esta vía fluvial estratégica permanecerá intransitable mientras continúe la guerra”, advirtió el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani.

Por su parte, el republicano amenazó con eliminar objetivos que harán imposible “que Irán se reconstruya como nación”.

La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos. ¡Pero espero y rezo para que eso no suceda! Éste es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el estrecho de Ormuz”, agregó.

Trump dijo a la cadena CBS que la guerra contra Irán está casi terminada, en declaraciones que impactaron positivamente en el precio del petróleo.

La guerra está prácticamente muy completada; estamos muy adelantados respecto al cronograma”, aseguró.

En un inicio, el líder de la Casa Blanca había anunciado que la guerra duraría cuatro semanas.

Pero luego del cambio en los precios del petróleo, el presidente dijo que su país está relajando ciertas sanciones relacionadas con el petróleo como una forma de garantizar un suministro adecuado y precios más bajos.

Sin embargo, Trump expresó mensajes encontrados.

No cederemos hasta que el enemigo sea derrotado total y definitivamente”, declaró el mandatario a diez días de la ofensiva contra Irán.

Un poco después de hablar con empresarios, el presidente ofreció una conferencia en la que reiteró que las defensas iraníes están prácticamente destruidas.

Estados Unidos atacó más de cinco mil objetivos en diez días, entre ellos, 50 buques iraníes, anunció el ejército estadunidense.

CASI 900 MEXICANOS TRASLADADOS

A diez días del conflicto armado en Oriente Medio, se ha podido evacuar a 887 mexicanos que se encontraban en Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La dependencia explicó que, a partir de las valoraciones de seguridad, cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación gradual de vuelos comerciales.

La SRE agregó que algunos aeropuertos operan de forma intermitente y que no hay mexicanos heridos.

La Cancillería informó que la embajada mexicana opera desde ayer desde Azerbaiyán, con el apoyo de la representación en Bakú.

El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir”, agregó la SRE.

-Enrique Sánchez

cva*