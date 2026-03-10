Grace Nehmad Amkie explora lo esencial con trazos y poemas

Ideado como un libro multifacético que cuestiona la realidad violenta del hombre urbano y tecnologizado, Tus frutas me alegran, de la pintora y poeta Grace Nehmad Amkie, es una crítica y una reflexión a esa humanidad que ha perdido la sensibilidad y la capacidad de encontrar lo esencial en lo simple.

Creíamos que la tecnología y el progreso iban a resolver nuestras carencias, pero lo que ha ocurrido es que nos hemos estancado en algo peor que nos distrae, como la inteligencia artificial, Facebook y entonces nos vamos aún más a las apariencias y nos alejamos de la esencia humana”, asegura Grace Nehmad, por lo que decidió crear un artefacto multidisciplinario que mezcla pintura, dibujos y poemas en los que cuestiona lo cotidiano.

En este volumen, asegura la autora, llega a la pintura desde el poema y a partir de ahí crea un puente hacia el lector. Además, toma como base el tema de las frutas, que es algo que siempre ha estado presente en el mundo de la pintura, como en la obra de Olga Costa, Rufino Tamayo e, incluso, Paul Cézanne.

Foto: Cortesía Grace Nehmad Amkie

Me parece que tenemos la responsabilidad de estudiar sobre estos artistas y su lugar en la historia del arte en México y buscar en ellos qué fue lo que sintieron, lo que vieron, descubrieron y qué búsquedas sociales plasmaron y cómo llegaron a conmocionar al otro”, asegura.

En cuanto a las técnicas que utiliza en su obra pictórica, Grace Nehmad, explica que su interés está en la tercera dimensión, por ejemplo, en el barro, aunque también desarrolló para este proyecto piezas al óleo, acuarelas y dibujos.

Tus frutas me alegran es un ejercicio visual y poético que profundiza en las estampas de lo cotidiano, como lo urbano, el concreto, el teléfono, el caos de la metrópoli y el asfalto para crear un artefacto experimental que repasa la sensualidad del color y la forma, y del vínculo con la naturaleza que se ha diluido en nuestro tiempo.

De acuerdo con la prologuista, Jenny Asse, Tus frutas me alegran es una propuesta para retornar las cosas simples de la vida, por ejemplo, “las frutas como una experiencia sensorial, pero también espiritual, que nos regresan a la tierra, y a nuestra naturaleza más esencial, a través del color, el sabor, el tacto, el olor”.

El volumen, publicado por Ediciones del Lirio, es un pequeño paraíso que profundiza en hallar el camino hacia el interior, en una especie de diálogo con lo que hemos perdido entre los ruidos del ‘hombre urbano’, a partir de poemas que buscan mostrar cuánto hemos perdido con la tecnología, con vivir en las ciudades supeditados a lo artificial, a lo que nos aleja de nosotros mismos”.

cva*