Descubren vestigios en Chocotán, Veracruz

En la pequeña comunidad de Chocotán, al sur del municipio de Alvarado, autoridades locales presentaron el hallazgo de lo que podrían ser vestigios históricos aún no registrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El sitio, ubicado a menos de 20 minutos de la cabecera municipal, fue identificado durante labores de limpieza realizadas por el Ayuntamiento.

Las autoridades locales difundieron imágenes del lugar. Un grupo de expertos visitó ayer la zona para determinar el origen y la función de la estructura. “Alvarado no solamente es fiesta, gastronomía; también es cultura, tradición e historia”, declaró en un video oficial el alcalde Alberto Ángel Cobos Márquez.

Aunque no existe aún un dictamen técnico, la comunidad ha conservado por décadas relatos sobre estas ruinas. Eufemia Pastrana Mendoza, habitante de Chocotán, recordó que su madre le hablaba de una construcción con pilares, una escalera hoy desaparecida y un pozo del que brotaba agua cristalina que corría hacia el río. “Eso sí lo alcancé yo a ver”, afirmó.

En redes sociales, otros pobladores compartieron recuerdos similares: un manantial pequeño, barro utilizado para construir casas y la presencia de familias que habitaron el sitio en décadas pasadas.

El cronista municipal, Rodolfo Agustín Figueroa Hernández, acompañará el proceso de investigación. El Ayuntamiento adelantó que, una vez que exista información arqueológica formal, las ruinas podrían integrarse a una ruta turística que fortalezca la identidad histórica de Alvarado.

Por ahora, el lugar permanece sin intervención especializada y sin declaratoria oficial. El INAH no ha emitido información sobre el hallazgo.

El caso de Chocotán abre una ventana a la relación entre memoria comunitaria y patrimonio material en zonas rurales de Veracruz, donde los relatos suelen ser la primera pista para identificar estructuras antiguas. La visita de especialistas permitirá determinar si se trata de un fortín, una vivienda antigua o alguna otra construcción.

cva*