Juan Rafael Coronel donará más de 157 mil piezas al Museo Diego Rivera Anahuacalli

El historiador del arte, coleccionista y curador, Juan Rafael Coronel Rivera (Ciudad de México, 1961) donará al menos 157 mil 300 piezas de su colección privada al Fideicomiso del Banco de México, el cual será resguardado por el Museo Diego Rivera Anahuacalli para ofrecer “una visión amplia sobre la historia del arte, las redes culturales y la producción intelectual relacionada con el arte mexicano”.

Así lo anunció ayer el Fideicomiso del Banco de México para los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo a través de un comunicado; a entrega formal se realizará el 21 de marzo.

La colección, apuntó el fideicomiso, incluye obra de cerámica mexicana (siglos XVI–XXI), textiles (siglos XIX–XXI), piezas de madera (entre máscaras, mobiliario y esculturas) y gráfica americana con temas mexicanos, a los que se suman fondos documentales vinculados con artistas como Diego Rivera, Ruth Rivera, Guadalupe Marín, Rafael Coronel, así como documentos, fotografías, entrevistas, libros y otros registros de la Galería de Foto Kahlo-Coronel.

Uno de los núcleos más relevantes de esta donación, destacó el recinto, es el acervo documental reunido por Juan Coronel Rivera durante más de 40 años. “Éste incluye correspondencia, manuscritos, apuntes de investigación, materiales editoriales, catálogos, revistas especializadas, documentos de trabajo y fotografías, que aportan información sobre procesos artísticos, proyectos culturales y debates críticos en torno al arte mexicano contemporáneo.

Además, detalló que la colección “será integrada al patrimonio del museo bajo criterios profesionales de conservación y organización documental, asegurando su preservación y disponibilidad para las generaciones futuras”.

Se detalló que “la incorporación de este acervo fortalecerá al Museo Diego Rivera Anahuacalli como un espacio dedicado a la investigación”.

LIMPIAN MURAL DUALIDAD DE TAMAYO

Restauradoras del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) quitan el polvo al mural Dualidad (1964), del artista Rufino Tamayo (1899-1991), que se encuentra en el Lobby del Museo Nacional de Antropología.

El fresco sintetiza el pensamientro prehispánico y también se le conoce con los nombres de El día y la noche y La lucha del jaguar y la serpiente.

-De la Redacción

Foto: Cuartoscuro

cva*