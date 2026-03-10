La literatura invita a detenerse y pensar: Gonçalo M. Tavares

Escribir es estar atento al mundo, a las noticias; pero también construir un mundo paralelo, de resistencia a la barbarie, a la estupidez, a la violencia. Un mundo que intente, a través de la lengua, anteponer la inteligencia”, afirma el narrador, dramaturgo y poeta Gonçalo M. Tavares (Angola, 1970).

El escritor portugués de origen africano comenta que “vemos en las noticias que nada de los sucesos violentos tienen que ver con la inteligencia. Están colocando a la inteligencia en los archivos de la memoria, como si fuera algo histórico. El Homo sapiens está siendo sustituido por los aviones bombarderos B-52”.

En entrevista con Excélsior desde Lisboa, el reciente ganador del Premio Formentor de las Letras 2026, considerado la antesala del Nobel, agrega que “es importante que, no sólo la literatura, sino el arte, ratifiquen la idea de que el hombre es hombre porque piensa, porque da problemas y tiene dudas.

El pensamiento es casi infinito, pero no es una conclusión, no es un grito. Me parece vital, en tiempos de violencia, de destrucción, decir ‘¡Vamos a pensar!’. Si hoy alguien les dice a los líderes del mundo ‘¡Vamos a pensar!’, eso sería revolucionario. La literatura invita a detenerse y pensar”, añade.

El autor de O Fim dos Estados Unidos da América (2025), su libro más reciente aún no traducido al español, obtuvo el Formentor de las Letras, anunciado el pasado 3 de marzo, “por desvelar las inesperadas implicaciones de una humanidad asustada de sí misma, por contar la paradójica epopeya del extravío contemporáneo, por la osadía con que ha construido una narrativa ajena a las tentaciones de la obviedad”.

El jurado, integrado por Elide Pittarello, Gerald Martin, Sonia Hernández, Pilar del Río y Basilio Baltasar, reconoció por unanimidad los 25 años de trayectoria de Tavares, que publicó en 2001 su primera obra, el poemario Livro da dança.

Este premio ha sido dado a muchos autores que después son Nobel. Es un galardón de final. Es una sorpresa maravillosa estar en la lista de escritores extraordinarios que empieza con Samuel Beckett y Jorge Luis Borges. Es una locura, un gran honor”, asegura emocionado.

Explica que El fin de los Estados Unidos de América es una epopeya satírica y distópica que comienza con la enigmática llegada de la peste a Estados Unidos. “Está teniendo muchos lectores en Portugal y ha sido propuesto como el Libro del Año. Es una narrativa escrita con el tono de la poesía. Es sobre cómo los pobres son el vehículo de una peste que ha invadido ese país”.

Ted Trash, fascista y extremista de derecha, y Left Wing, extremista de izquierda, serán los responsables de una segunda guerra civil en Estados Unidos. Los pobres y los ricos tendrán problemas entre ellos en esta historia en la que cohabitan personajes como la mexicana La Rosa, un ingeniero informático loco, un profeta ciego, un sepulturero y un adorador de las nubes.

Quien estudió Física, Deportes y Arte señala que siempre intenta hacer algo distinto, no repetirse. “La literatura es intentar hacer algo nuevo. Me gusta trabajar sin reglas y sin límites. Por ejemplo, se pensaba en la epopeya como un género antiguo y lo he vuelto contemporáneo. Los escritores estamos aquí para decir que todo es posible y que el lenguaje tiene una potencia maravillosa para decir todo. Hay muchos caminos”.

El profesor de Teoría de la Ciencia y Epistemología en la Universidad de Lisboa confiesa que para él “escribir no es una decisión intelectual, es una necesidad. No escribo porque quiera, sino porque lo necesito; me siento enfadado, irritado, molesto orgánicamente si no escribo. Intento hacer una literatura seria y respeto a los lectores. Creo que el libro tiene mitad de inteligencia del escritor, y mitad de inteligencia del lector. Éste necesita aportar algo a la obra”.

Con una obra traducida a más de 50 idiomas y publicada en 70 países, Tavares anuncia que “si tengo la energía haré un barrio de señoras maravillosas, como las creadoras Virginia Woolf, Pina Bausch o Marguerite Duras”.

El Premio Formentor de las Letras, dotado con 50 mil euros, se fundó en 1961 y se otorgó hasta 1967. Tras una larga pausa, se reactivó en 2011, reconociendo la trayectoria de Carlos Fuentes, el único mexicano que lo ha obtenido. Los premiados Annie Ernaux y László Krasznahorkai recibieron el Nobel de Literatura.

GANADORES EN LA NUEVA ETAPA:

2011: Carlos Fuentes.

2012: Juan Goytisolo.

2013: Javier Marias.

2014: Enrique Vila-Matas.

2015: Ricardo Piglia.

2016: Roberto Calasso.

2017: Alberto Manguel.

2018: Mircea Cărtărescu.

2019: Annie Ernaux.

2020: Cees Nooteboom.

2021: César Aira.

2022: Liudmila Ulítskaya.

2023: Pascal Quignard.

2024: László Krasznahorkai.

2025: Hélène Cixous.

