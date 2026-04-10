¡Adultos al banquillo! La obra donde los niños juzgan a los grandes por fin llega a CDMX

Gilian, protagonista de la obra de teatro Tribunal para adultos, es un infante que acude a la República Rellena de Algodón para llevar al tribunal a todos aquellos adultos que lo han incomodado y lo han hecho sentir desvalorizado.

¿De qué trata 'Tribunal para adultos' y por qué cuestiona el adultocentrismo?

En este juicio, Gilian presentará ante el tribunal casos que parecieran sencillos, pero que tienen una profundidad para niñas y niños, como por qué es obligado a saludar a personas que no se quiere, por qué los adultos le generan presión y hacen uso indebido de su autoridad, por qué opinan sobre su cuerpo o por qué siempre responden con la frase ‘Ahorita’ sin que ese momento llegue.

Tribunal para adultos: Obra de teatro sobre derechos infantiles en CDMX Fotos: Cortesía Nael de Anda

“Lo maravilloso de este montaje es que se invita a la audiencia a que aporte –tanto infancias como adultos– casos para que las marionetas de esta república puedan compartirlos y, entre todos, llegar a acuerdos”, comenta en entrevista Nael de Anda, dramaturgo y director del montaje.

Y agregó: "Esto es relevante, asegura, porque estamos en el año 2026 y todavía hay personas que piensan que una infancia (niñas y niños) no tiene derecho a sentir o a opinar, porque es pequeña y le falta crecer y vivir. Lo curioso es que, al crear esta obra, me encontré con este tipo de formas de pensar, y de ahí que busqué ofrecer un espacio para que tanto adultos como infancias reconozcamos nuestros derechos y obligaciones, y así generar un convivio armónico”.

Tribunal para adultos: Obra de teatro sobre derechos infantiles en CDMX Fotos: Cortesía Nael de Anda

Por último, explicó que los intérpretes –Zuleyma Ortiz, Orlando Castellanos, Mariana Garibay y Raúl Josephe Meléndez– son bailarines de danza contemporánea que tomaron una capacitación de dos semanas en un taller de marionetas para poder manipularlos, así que la obra se desarrolla con el discurso de danza en movimiento.

Tribunal para adultos: Obra de teatro sobre derechos infantiles en CDMX Fotos: Cortesía Nael de Anda

Agenda y sedes: ¿Dónde ver ‘Tribunal para adultos’?

La pieza tendrá una temporada itinerante durante el mes de abril en las siguientes sedes de la CDMX: