¿Libros desde $1? Regresa el Remate de Libros UNAM 2026

Para los amantes de la lectura hay buenas noticias: regresa el Remate de Libros UNAM 2026, un evento que reunirá más de 45 mil ejemplares de 4 mil 500 títulos, con opciones para todos los gustos y a precios especiales.

Si estás buscando nuevos ejemplares para ampliar tu estante, renovar tu colección o simplemente encontrar esa lectura que llevas tiempo buscando, este remate puede ser una oportunidad para hacerlo sin gastar demasiado.

Remate de Libros UNAM 2026

El evento es organizado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPFE) de la UNAM, con el objetivo de acercar los libros y la lectura a personas de distintas generaciones y crear espacios para disfrutar de la oferta editorial de la máxima casa de estudios.

De acuerdo con la UNAM, en esta edición habrá ejemplares de diferentes áreas como literatura, historia, filosofía, cine, economía, política, derecho, matemáticas y estudios latinoamericanos, entre otras.

Entre las colecciones y publicaciones que los asistentes podrán encontrar se encuentran Pequeños Grandes Ensayos, Biblioteca de Chapulín, Crónica, Material de Lectura, El Ensayo, El Ala del Tigre, Relato Licenciado Vidriera, Discurso de Ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua y Ecosalud.

También habrá publicaciones periódicas como ¿Cómo ves?, Revista de la Universidad de México y Voices of México, por lo que habrá distintas opciones para quienes buscan ampliar su biblioteca.

Y la experiencia no se limitará a la venta de libros, ya que el programa también contempla talleres y otras actividades para complementar la visita.

Remate de Libros de la UNAM, en las islas de la Máxima Casa de Estudios. Foto: Cuartoscuro.com / Isaac Esquivel Monroy

Precios de los libros

Una de las principales razones para visitar el Remate de Libros UNAM 2026 son sus precios, pues habrá ejemplares desde 1 y 5 pesos, además de publicaciones con descuentos de entre 50 y 80 por ciento.

El evento estará abierto al público en general, así que no es necesario formar parte de la comunidad universitaria para acudir y buscar nuevos títulos para llevar a casa.

Remate de Libros UNAM 2025. Foto: Cuartoscuro.com / Andrea Murcia Monsivais

¿Cuándo es el Remate de Libros UNAM 2026?

Si quieres aprovechar esta oportunidad, el remate se realizará del 21 al 25 de septiembre en el Paseo de las Humanidades, a un costado de la Isla Universitaria.

Los horarios serán los siguientes:

21, 22 y 23 de septiembre: de 12:00 a 18:00 horas.

21, 22 y 23 de septiembre: de 12:00 a 18:00 horas. 24 de septiembre: de 10:00 a 18:00 horas.

25 de septiembre: de 10:00 a 17:00 horas.

Remate de Libros UNAM 2014. Foto: Cuartoscuro.com / Isaac Esquivel Monroy

Así que, si estás buscando nuevas lecturas para tu colección, el Remate de Libros UNAM 2026 será una opción para recorrer sus títulos y aprovechar los precios especiales.