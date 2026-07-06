Resuenan los habitantes de un paisaje memorioso en la novela de Toledano

Con la publicación de Práctica preliminar, el escritor Héctor Toledano agrupa 19 relatos para contar la historia de un adolescente que busca su identidad en los años 70 del siglo pasado, explorando las libertades y los prejuicios de una época en la que floreció la contracultura en México.

La memoria urbana y la contracultura

El autor asegura que esta compilación de cuentos nació de un retrato autobiográfico ubicado en Guadalajara, donde la memoria fue el germen y la sustancia literaria para mostrar que hubo un tiempo en el que el mundo era libre de celulares y donde toda experiencia ocurría en la calle.

La base de este libro es el cuento, aunque las conexiones entre los relatos no son estrictamente cronológicas”, comentó el autor en entrevista.

Y aseguró que a lo largo de estos textos “también podemos encontrar cierta tendencia al ensayo histórico y a la crónica”, que complementan el retrato de una época.

Y agregó: “La principal diferencia respecto de lo que he escrito antes es, justamente, que me propuse no recurrir a las herramientas que nos da la ficción, para introducir elementos que no necesariamente forman parte de lo que sucedió”.

La más reciente novela del escritor Héctor Toledano. Especial

El registro de una subjetividad generacional

Así que la intención siempre fue el registro memorioso de un tiempo, sin dejar de lado que la memoria altera y reconstruye su propia versión de las historias.

Definitivamente, mi propio recuerdo no es una instantánea científica u objetiva y, finalmente, este libro, como todo producto cultural o como toda obra de arte, nace de una subjetividad.

Finalmente, los hechos contados están vistos desde una cierta perspectiva, la cual es muy actuante dentro de lo que se cuenta, por lo que no pretende ser un documento analítico ni un tratado sociológico; es como un paisaje visto desde una subjetividad”, expuso.

De acuerdo con el apunte de Álvaro Enrigue, Práctica preliminar “es una colección de historias y reflexiones que diseccionan la identidad y la conciencia de su protagonista y narrador, un personaje sin nombre que, desde la perspectiva de su madurez adulta, revisita su juventud”.

De tal suerte que este libro puede ser visto como un retrato de adolescencia, marcado por la contracultura en la periferia urbana, y una vida previa a la hiperconexión digital, un registro generacional de un grupo de jóvenes que transita entre la despreocupación irreflexiva y la ansiedad frente al futuro.