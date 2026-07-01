Luego de tres meses y medio de trabajo, arqueólogos concluyeron la restauración en los abrigos rocosos conocidos como Cueva Pinta y Cueva Pinta VI, sitios de patrimonio gráfico-rupestre ubicados en el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila.

Esto, luego de que en abril pasado el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) diera a conocer que en enero de 2025 dichos sitios sufrieron saqueo y daños, por la extracción de la figura de una mano pintada y el intento de sustracción de otras dos figuras.

Un hito nacional en la restauración de patrimonio gráfico-rupestre en México

La intervención fue encabezada por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y, de acuerdo con su reporte, “representa un hito nacional por la complejidad de los daños y por tratarse del primer proyecto integral de restauración de patrimonio gráfico-rupestre afectado por un intento de extracción ilícita de esa magnitud en México”.

INAH restaura Cueva Pinta en Cuatro Ciénegas tras grave saqueo de arte rupestre INAH

Durante la entrega de los trabajos, Moisés Preciado, especialista del INAH, lamentó la afectación en el sitio. “Lo que ocurrió aquí no fue el simple robo de un fragmento, fue un atentado contra la voz del tiempo. Quienes mutilaron estos sitios arrancaron páginas enteras de un testimonio invaluable”, expresó.

Los daños en Cueva Pinta: Vibraciones por sierras y perforadoras afectaron las rocas

Por su parte, la encargada de campo del INAH en la zona, Patricia Mondragón reconoció que las afectaciones fueron ocasionadas mediante el uso de sierras y herramientas de perforación, con el propósito de desprender fragmentos de roca con pintura rupestre, (por lo que) las vibraciones generaron desprendimientos secundarios que afectaron extensas áreas pictóricas”.

Finalmente, José Francisco Aguilar Moreno, del INAH Coahuila, expuso que “lo que se logró en Cuatro Ciénegas es una muestra del compromiso institucional con la recuperación del patrimonio y de la capacidad que tienen las restauradoras mexicanas, cuyo reconocimiento ha trascendido fronteras”.