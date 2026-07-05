Qué santo se celebra hoy, 5 de julio: San Antonio María Zaccaria y su ayuda ante la enfermedad

¿Sufres hoy el desgaste de una enfermedad física o una profunda crisis de fe en tu entorno? El santoral de este 5 de julio nos presenta a San Antonio María Zaccaria, un alma extraordinaria que entendió que el cuerpo y el espíritu necesitan sanación urgente.

En un mundo herido, su figura se alza como el intercesor ideal para devolver la paz a los enfermos y encender la devoción perdida en los hogares.

La autenticidad de su conmemoración eclesial está respaldada por el Martirologio Romano, que lo recuerdan formalmente cada 5 de julio como un renovador de la fe y ejemplo heroico de caridad. Elevado a los altares por el Papa León XIII en 1897, este santo no es solo una figura del pasado, sino un auxilio vivo y eficaz para las tribulaciones que enfrentas en tu vida cotidiana.

Qué santo se celebra hoy 5 de julio: San Antonio María Zaccaria y su ayuda si sufres el desgaste de una enfermedad Canva

Qué santo se celebra hoy 5 de julio y cuál es su legado

El santo que se celebra hoy 5 de julio es San Antonio María Zaccaria, un médico italiano que abandonó todo para convertirse en sacerdote y reformar la Iglesia. Es reconocido como el patrono protector de los médicos.

Nacido en Cremona, Italia, en 1502, Antonio quedó huérfano de padre a los dos años. Criado por su joven madre en una fe inquebrantable, aprendió desde niño a desprenderse de sus propios bienes para dárselos a los más necesitados. A los 22 años, obtuvo su doctorado en medicina en la prestigiosa Universidad de Padua.

Como joven doctor, descubrió que al atender los cuerpos de los enfermos también podía tocar sus almas. Aliviaba los dolores físicos, pero animaba a los pacientes terminales a reconciliarse con Dios. Con el tiempo, comprendió que la salud del alma era aún más urgente que la del cuerpo. Dejó su profesión médica, estudió teología y se ordenó sacerdote en 1528, a los 26 años.

Qué santo se celebra hoy 5 de julio: San Antonio María Zaccaria y su ayuda si sufres el desgaste de una enfermedad Canva

Cómo pedir el auxilio de San Antonio María Zaccaria ante las dificultades

Para pedir el auxilio de San Antonio María Zaccaria se debe acudir a él con fe profunda, meditando en la Pasión de Cristo y rezando por la salud o la conversión familiar.

Este gran místico centró su vida en el amor a Cristo Crucificado y en la Eucaristía. Cuando la indiferencia y la falta de moral asolaban el norte de Italia, él contrarrestó el mal fundando la congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo (conocidos popularmente como los Barnabitas) y, junto a la condesa Ludovica Torelli, la orden de las Hermanas Angélicas de San Pablo.

Si deseas recibir su gracia, su vida nos enseña que el camino es la oración constante. San Antonio es un intercesor sumamente eficaz para quienes trabajan en el sector salud, para los que sufren incomprensiones en su fe y para los padres que buscan educar a sus hijos en los valores del Evangelio, tal como su madre hizo con él.

Qué santo se celebra hoy 5 de julio: San Antonio María Zaccaria y su ayuda si sufres el desgaste de una enfermedad Canva

Qué otros santos se celebran hoy 5 de julio en el santoral católico

Los otros santos que acompañan el santoral de hoy 5 de julio incluyen a Santa Ciriaca de Roma, San Atanasio de Jerusalén, San Esteban de Reggio y San Basilio de Ancira.

Aunque San Antonio María Zaccaria ocupa el lugar principal en el rito romano actual, la riqueza de la tradición de la Iglesia conmemora en esta misma fecha a varios mártires de los primeros siglos que derramaron su sangre por fidelidad a Cristo. Recordar sus nombres nos ayuda a comprender la universalidad de la fe a lo largo de la historia.

A veces pensamos que los santos eran seres inalcanzables que vivían flotando en una nube, pero la realidad de Antonio Zaccaria fue muy distinta. Imagínalo en pleno siglo XVI, lidiando con epidemias, con la agitación de la Reforma Protestante y con una sociedad que se había vuelto fría e indiferente ante lo sagrado. El demonio incluso llegó a perturbar físicamente sus habitaciones para frenar su misión, pero él respondía intensificando su amor a la cruz.

Falleció prematuramente a los 36 años, agotado por su incansable labor de caridad, en los brazos de su santa madre. Su vida nos demuestra que la verdadera renovación del mundo no empieza con grandes discursos, sino sanando las heridas del prójimo que tenemos al lado.

Qué santo se celebra hoy 5 de julio: San Antonio María Zaccaria y su ayuda si sufres el desgaste de una enfermedad Canva

Oración a San Antonio María Zaccaria

Oh admirable San Antonio María Zaccaria, que fuiste médico del cuerpo y del alma para llevar el amor de Cristo a los más necesitados. Míranos con compasión en este día de tu fiesta.

Tú, que ardías en caridad y abrazaste con valentía la cruz frente a los ataques del enemigo y las enfermedades del mundo, intercede ante el Señor por nuestra salud física y espiritual.

(Menciona aquí con fe tu petición particular)

Enséñanos a amar la Sagrada Eucaristía con tu mismo fervor y danos la fuerza para ser mensajeros de paz en nuestros hogares. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

No cargues con tus preocupaciones en soledad. San Antonio María Zaccaria conoció de cerca el sufrimiento humano en los hospitales y sabe perfectamente cómo llevar tu dolor ante el trono de Dios. Confía hoy en su poderosa guía.