Habrá homenaje póstumo a Totó la Momposina en CDMX: cuándo y dónde

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (CDMX) informó que habrá un homenaje póstumo a Sonia Bazanta Vides, conocida como Totó la Momposina, leyenda del folclor del Caribe colombiano, quien falleció el pasado 17 de mayo a los 85 años.

La dependencia del Gobierno capitalino invitó a la comunidad a rendirle tributo a la artista, quien llevaba retirada de los escenarios desde 2022 tras ser diagnosticada con alzhéimer y afasia.

Para el homenaje póstumo en CDMX, la Secretaría de Cultura pidió a los asistentes portar un pañuelo blanco en señal de paz y respeto.

Honremos su vida, su lgado y su inmenso aporte a la música, la cultura y la identidad de Latinoamérica”, se lee en la imagen compartida por la dependencia que actualmente es encabezada por Ana Francis López.

Homenaje a Totó la Momposina en CDMX

Homenaje póstumo a Totó la Momposina en CDMX. Especial

El homenaje a la cantautora colombiana se realizará el 26 de mayo en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en José María Pino Suárez número 30, en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Su voz y sus tambores seguirán resonando en cada rincón de nuestra tierra. Te invitamos a rendirle tributo en este homenaje póstumo. ¡Acompañanos a celebrar una vida dedicada a nuestra cultura!”, agregó la Secretaría.

El tributo se realizará en punto de las 9:30 horas, con una duración de dos horas y media, es decir, finalizando a las 12:00 del día.

El acto contará con la presencia del embajador de Colombia en México, Carlos Fernando García; la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López; familiares de la artista y representantes de la comunidad cultural colombiana y mexicana.

Restos serán trasladados a Bogotá

Homenaje póstumo a Totó la Momposina en CDMX. Especial

Luego del homenaje en la CDMX, los restos de Totó la Momposina serán trasladados a la ciudad de Bogotá, Colombia, en donde el 27 de mayo se le realizará también un homenaje oficial en cuerpo presente, en el Capitolino Nacional.

En dicho evento se reunirán algunos artistas y será de ingreso libre, con la única regla de asistir con prendas de colores o blanco, omitiendo el negro. La transmisión oficial ser realizará a través del canal del Congreso.

Invitamos a toda la comunidad de músicos, artistas, gestores culturales y público en general a acompañar esta despedida y rendir homenaje a Totó la Momposina desde la música, el canto y la memoria colectiva”, se lee en la invitación al homenaje póstumo en Bogotá.

En tanto, al siguiente día, se tiene programada la eucaristía y cremación del cuerpo de la cantautora en la Catedral Primada de Colombia. A las 9:00 horas será la despedida y 45 minutos después saldrá la carroza hacia el Crematorio Jardines del Recuerdo.

El 29 de mayo concluirán las actividades en torno a la jornada de despedida y homenaje póstumo a Totó con una ceremonia conmemorativa y ritual privado en el Río Magdalena con familia y allegados.

Leyenda del folclor del Caribe colombiano

Homenaje póstumo a Totó la Momposina en CDMX. ESPECIAL / NOTIMEX / Notimex via AFP Grosbygroup.

Sobre Totó la Momposina queda el recuerdo de haber sido una de las artistas más importantes de la música tradicional de Colombia. Fue cantante, bailarina y maestra del folclor del Caribe colombiano y dedicó más de 60 años a preservar y difundir ritmos como cumbia, porro, tambora, entre otros.

Su música mezclaba raíces africanas, indígenas y españolas y se hizo famosa internacionalmente por sus discos ‘La Candela Viva’, ‘Carmelina’ y ‘Pacantó’.

México fue un país importante en su carrera y aquí mismo fue en donde falleció, precisamente en Celaya, Guanajuato. En ‘tierra azteca’, Totó participó en festivales culturales, conciertos y proyectos musicales, además de colaborar con artistas y promotores interesados en las tradiciones afrocaribeñas. También tenía una fuerte conexión con el público mexicano, que recibió muy bien su música.

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