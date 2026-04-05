Teatro para niños: dos montajes imperdibles de La Gorgona Teatro

Hacer del teatro para niñas y niños un espacio emocionante, un espacio sensible, empático y seguro que facilite la expresión de sus emociones y que les ayude a poner sobre la mesa temas para dialogar con otros niños y con adultos.

Ésa es la búsqueda de José Uriel García, director de la compañía La Gorgona Teatro, que llevará a escena la obra El misterio de Belisa, de Berta Hiriart, del 4 al 19 de abril en el Teatro Sergio Magaña; y La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich, de Ricardo Rodríguez, que se escenificará del 9 al 31 de mayo en la Sala Xavier Villaurrutia.

Nosotros vemos al teatro para niñas y niños como algo necesario e importante para el desarrollo emocional de nuestras infancias y que, desde ese espacio, podamos aportar a ese proceso de acompañamiento de niños y adolescentes para que encuentren en el teatro un espacio emocionante”, dijo a Excélsior Uriel García.

'El misterio de Belisa', de Berta Hiriart, será dirigida por José Uriel García. Cortesía La Gorgona Teatro

Por un lado, El misterio de Belisa cuenta la historia de un pueblo sin luz porque están desapareciendo niñas, niños y jóvenes, y en esa incertidumbre hay un grupo de actores y un grupo de niños que deciden adentrarse en este misterio, resolverlo y restituir la paz a su pueblo, expuso.

Es una dramaturgia que, de una manera metafórica y poética, aborda temas sensibles como la explotación laboral infantil y exhorta al cuidado a la colectividad, a la empatía, a la solidaridad e imaginar una realidad donde niñas, niños y jóvenes puedan estar en libertad”, indicó.

Y agregó: “Es un texto muy bello, pero muy fuerte y necesario en estos tiempos para recordar que necesitamos de la colectividad para sobrevivir”.

Reproducir Adaptación de la obra 'Belisa, ¿Donde estás? El misterio de las niñas desaparecidas', de Berta Hiriart, con dirección de José Uriel García Solís.

Además, detalló que la obra utiliza títeres, máscaras y medias botargas para hacer una suerte de espectáculo teatral que evoque a esos espectáculos de principios del siglo XX, donde los actores representan esa historia de manera lúdica.

Me parece que el resultado es una obra con toques cómicos y tiernos que logra transitar de una manera sensible sobre estas temáticas y que al final nos coloca en ese espacio de esperanza que es el lugar que a final de cuentas buscamos siempre en nuestro pequeño espectador”, aseguró.

La obra de teatro 'La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich', de Ricardo Rodríguez, será dirigida por Abraham Salomón Cortesía La Gorgona Teatro

Empatía y colectividad en la escena

El segundo montaje es La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich, aunque en este caso la dirección será de Abraham Salomón y la actuación del propio Uriel García.

Esta pieza habla sobre lo que implica crecer y esos cambios que se van dando de manera constante cuando pasamos diferentes etapas de nuestra vida. Aquí se cuenta la historia de Rodrigo, un chico de 10 años que ha cambiado de escuela, recibe malas calificaciones y enfrenta a la separación de sus papás.

“Así que tiene que comenzar de nuevo y esto se ve reflejado en su modo de ser en ese momento, un chico que tiene miedo, que le asusta los cambios y que en su nueva escuela deberá enfrentar el enamoramiento y a un adversario que él no conocía. Es una obra que más que hablar del bullying, refiere los cambios, los miedos, la valentía y el crecimiento”, explica.

La obra 'La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich' se escenificará del 9 al 31 de mayo en la Sala Xavier Villaurrutia. Cortesía La Gorgona Teatro

¿Qué retos enfrenta la escena para infancias en la actualidad?, se le pregunta a Uriel García.

El punto es que una obra tiene que estar bien hecha, porque hablamos de un público muy inteligente y, en ese sentido, nuestro trabajo apela a esa inteligencia mental y emocional y buscamos que los trabajos (que montamos) tengan honestidad y una buena hechura.

“Además, buscamos también estar en un constante estudio para acercar propuestas que apelen a sus intereses y que, en función de ello, puedan serles útiles, interesantes, atractivos en este momento de su vida”.

El misterio de Belisa tendrá funciones sábados y domingos, del 4 al 19 de abril, en el Teatro Sergio Magaña; y La extraordinaria historia del niño que se comió la servilleta de su sándwich se escenificará sábados y domingos, del 9 al 31 de mayo, en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque.